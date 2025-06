Após polêmicas, Alice Wegmann revela clima nos bastidores de Vale Tudo

A atriz Alice Wegmann, que vive Solange Duprat na trama da TV Globo, expõe como é a sua relação com os colegas de elenco após rumores de briga entre atores

Nesta quarta-feira, 4, a atriz Alice Wegmann, que vive Solange Duprat na novela Vale Tudo, da TV Globo, decidiu expor novos detalhes dos bastidores da trama . Isso porque meses atrás os atores Cauã Reymond e Bella Campos foram alvos de boatos de uma suposta briga entre eles . Em nova entrevista, concedida ao portal Leo Dias, Wegmann falou sobre as polêmicas do elenco do folhetim.

“Eu acho que as pessoas estão querendo saber disso porque, claro né, gente fofoqueira, tá tudo certo, mas é porque a novela tá bombando […]”, começou.

E completou: O que eu posso dizer é que eu amo fazer essa novela, eu tô muito feliz. Todos os dias eu chego para gravar feliz da vida, […] porque acho que é muito especial quando a gente trabalha com o que gosta. […] Eu tenho um grupo muito legal, tem muitos amigos, a gente tá muito feliz, e é sobre isso”, declarou.

Relação com Cauã Reymond

Ao longo dos rumores que surgiram sobre a briga de Cauã e Bella, o ator foi apontado como o causador dos desentedimentos com a atriz, e também, Humberto Carrão. Diante disso, Alice foi questiona sobre a sua relação com Reymond. Na ocasião, ela afirmou que eles não têm muita proximidade:

“A gente tem pouca proximidade, porque a gente se encontra pouco, então não posso dizer que ele é meu amigo, mas ele é meu colega e tá tudo certo”, encerrou.

'Relação aberta' com a Globo

No evento de 60 anos da Rede Globo, Alice falou sobre o seu novo modelo de trabalho com a emissora. Isso porque ela não tem mais contrato fixo com a empresa e recebe apenas por obra:

"60 anos de TV globo e já estou aqui há 15. Para sempre grata a essa casa que me deu tantas boas oportunidades nessa vida. Mesmo com a nossa relação aberta de agora , não deixei de trabalhar aqui por nem um ano e com todo o meu coração. É lindo demais poder fazer parte disso e crescer ao lado de pessoas tão inspiradoras para mim e para o Brasil inteiro. Dia de festa, dia de Odete Roitman, dia de Vale Tudo", escreveu na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alice Wegmann (@alicewegmann)



