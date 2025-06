Após boatos, Sonia Abrão renova contrato com RedeTV! por mais quatro anos

Há 19 anos com o 'A Tarde É Sua', na RedeTV!, Sonia Abrão renova contrato com a emissora por mais quatro anos e acaba com boatos de saída

A apresentadora Sonia Abrão colocou um ponto final em todos os boatos de que estaria saindo da RedeTV! para substituir Catia Fonseca na Band. Nesta sexta-feira, 13, após se pronunciar em sua rede social com um vídeo, negando todas as suposições, a comunicadora ainda renovou o contrato com a sua emissora atual.

No comando do A Tarde é Sua por 19 anos, a jornalista renovou a parceria com a empresa por mais quatro anos. Acompanhada de seu irmão, Elias Abrão, diretor do programa, Sonia Abrão foi à sede do canal para oficializar a assinatura do novo contrato ao lado de Andrea Dallevo, head of Content & Programming Strategy da RedeTV!.

"Com a renovação firmada até 2029, a apresentadora ultrapassará duas décadas de história na RedeTV!, levando informação exclusiva, destaques do entretenimento e análises para as tardes dos telespectadores de todo o país", emitiu a RedeTV! uma nota à imprensa.

Em sua rede social, Sonia Abrão postou uma foto do momento em que firmou mais um contrato com eles. "Para fechar a sexta 13 e encerrar esse assunto de vez, está aí a foto da assinatura da renovação do nosso contrato com a REDETV!", publicou o registro.

Sonia Abrão se indigna com boatos de substituir Cátia Fonseca

A apresentadora Sonia Abrão se pronunciou na madrugada desta sexta-feira, 13, sobre ser substituta de Catia Fonseca na Band. Após boatos de que ela ficaria no comando da Melhor da Tarde, a comandante do A Tarde É Sua ficou indignada e deixou claro que tem seu próprio programa, que acabou de completar 19 anos no ar.