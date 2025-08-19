CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Após 25 anos no comando de Altas Horas, Serginho Groisman ganha novo programa
TV / Novidade

Após 25 anos no comando de Altas Horas, Serginho Groisman ganha novo programa

Após mais de duas décadas de sucesso, Serginho Groisman desenvolve novo projeto para a Globo, que promete dar mais tempo de tela ao veterano

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 19/08/2025, às 11h50

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Serginho Groisman ganha novo programa na Globo
Serginho Groisman ganha novo programa na Globo - Foto: Reprodução/Globo

Após 25 anos no comando de Altas Horas, Serginho Groisman está prestes a embarcar em um novo desafio na Globo. O apresentador, que conquistou o público com seu carisma e habilidade em comandar conversas descontraídas, apresentou uma nova ideia de programa à alta cúpula da emissora.

Segundo informações da coluna Play, do jornal O Globo, a proposta foi aprovada e, embora os detalhes do projeto ainda não tenham sido divulgados, a expectativa é que o veterano ganhe mais tempo de tela, sem que Altas Horas seja retirado do ar. Caso o novo programa seja confirmado, o projeto dará mais visibilidade a Serginho, consolidando ainda mais sua presença na Globo.

25 anos de Altas Horas

Serginho Groisman, de 74 anos, tem uma trajetória consolidada na emissora desde 1999. Antes de assumir o comando de Altas Horas no ano seguinte, ele passou por outros projetos, como o Festival da Música Brasileira. O programa de sucesso segue como um dos mais longevos da casa, e seu formato de bate-papo com convidados do mundo da música, entretenimento e cultura continua a atrair uma audiência fiel.

Apesar da concorrência com outros programas de auditório, como Programa do João no SBT, Altas Horas segue com um desempenho sólido e invicto na audiência. No dia 11 de agosto, a atração registrou um dos maiores públicos do ano, atingindo 14,9 pontos na Grande São Paulo. Este foi o melhor desempenho de 2023, e o programa ainda segue relevante, mesmo com a ascensão de novos apresentadores na televisão. 

A trajetória de Serginho na TV

Com uma carreira que começou no SBT, onde apresentou o Programa Livre de 1991 a 2001, Serginho se tornou um dos maiores nomes da televisão brasileira, com um formato muito parecido com o de Altas Horas. O sucesso de seu programa na Globo é reflexo de sua habilidade em conversar com diferentes personalidades e cativar o público.

Agora, com um contrato até 2027 com a emissora, Serginho Groisman segue sendo um dos maiores apresentadores da Globo, sempre inovando e conquistando o carinho de uma audiência fiel.

O que vem por aí?

O futuro de Serginho Groisman na Globo parece cada vez mais promissor. Com um novo projeto em desenvolvimento e uma audiência consolidada, o apresentador continua a ser uma peça fundamental na programação da emissora. Resta aguardar os próximos passos desse novo programa, que promete trazer mais novidades e fortalecer ainda mais a imagem de Serginho Groisman na TV brasileira.

Leia também:Serginho Groisman comenta homenagem do filho na TV: 'Me emocionei muito'

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

serginho groisman
Serginho Groisman Serginho Groisman  

Leia também

Novidade

Programa do João, do SBT - Foto: Reprodução / SBT

Saiba qual foi a audiência do Programa do João no SBT

VIDA PESSOAL

Poligrafista Jorge Maria - Foto: Reprodução/Multishow

Saiba detalhes da vida de Héctor Bolígrafo, o detector de mentiras do Lady Night

Susto!

Repórter Beatriz Casadei - Foto: Reprodução/Record

Repórter da Record é roubada antes de entrada ao vivo; veja o vídeo

Decisão

Rodrigo Faro e Vera Viel - Foto: Reprodução / Multishow / Instagram

Rodrigo Faro recorda afastamento do trabalho após diagnóstico de câncer da esposa

Família

Sílvia Buarque - Créditos: Thiago Martins/ Agnews

Sílvia Buarque surge em rara aparição com a filha Irene

Amizade

João Guilherme - Foto: Reprodução / Instagram

João Guilherme se pronuncia sobre reencontro com Bruna Marquezine

Últimas notícias

MC Daniel, Lorena Maria e o filhoMC Daniel explica por que não compareceu ao mesversário do filho com Lorena Maria
Humberto Martins aponta preocupação em consumir alimentos naturaisHumberto Martins faz confissão sobre alimentação: 'É isso que deve se comer'
Nesta terça-feira, 19, é comemorado o Dia Nacional do Orgulho LésbicoDia Nacional do Orgulho Lésbico: Conheça famosas que levantam a bandeira LGBT+
Bruna Marquezine compartilha os segredos de uma rotina matinal saudávelBruna Marquezine: Conheça os 4 segredos de beleza na rotina matinal da atriz
Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda e ClaraGraciele Lacerda mostra detalhes do batizado de sua filha com Zezé Di Camargo
Mariana Polastreli e Eduardo CostaEduardo Costa faz a esposa trocar de roupa antes de sair de casa
Hulk Paraíba e a filha, AliceHulk Paraíba comemora o aniversário de 12 anos da filha com festão luxuoso
O especialista explicou mais detalhes da reabilitação nutricional de FaustãoEspecialista alerta sobre recuperação de Faustão: 'Não se trata apenas de ganhar ou perder peso'
Eva HuckEva Huck marca presença no aniversário de Gardênia Cavalcanti
Afonso grava vídeo para os filhos gêmeosVale Tudo: Perto da morte, Afonso grava vídeo para filhos gêmeos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade