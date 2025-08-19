Após 25 anos no comando de Altas Horas, Serginho Groisman ganha novo programa

Após mais de duas décadas de sucesso, Serginho Groisman desenvolve novo projeto para a Globo, que promete dar mais tempo de tela ao veterano

Após 25 anos no comando de Altas Horas, Serginho Groisman está prestes a embarcar em um novo desafio na Globo. O apresentador, que conquistou o público com seu carisma e habilidade em comandar conversas descontraídas, apresentou uma nova ideia de programa à alta cúpula da emissora.

Segundo informações da coluna Play, do jornal O Globo, a proposta foi aprovada e, embora os detalhes do projeto ainda não tenham sido divulgados, a expectativa é que o veterano ganhe mais tempo de tela, sem que Altas Horas seja retirado do ar. Caso o novo programa seja confirmado, o projeto dará mais visibilidade a Serginho, consolidando ainda mais sua presença na Globo.

25 anos de Altas Horas

Serginho Groisman, de 74 anos, tem uma trajetória consolidada na emissora desde 1999. Antes de assumir o comando de Altas Horas no ano seguinte, ele passou por outros projetos, como o Festival da Música Brasileira. O programa de sucesso segue como um dos mais longevos da casa, e seu formato de bate-papo com convidados do mundo da música, entretenimento e cultura continua a atrair uma audiência fiel.

Apesar da concorrência com outros programas de auditório, como Programa do João no SBT, Altas Horas segue com um desempenho sólido e invicto na audiência. No dia 11 de agosto, a atração registrou um dos maiores públicos do ano, atingindo 14,9 pontos na Grande São Paulo. Este foi o melhor desempenho de 2023, e o programa ainda segue relevante, mesmo com a ascensão de novos apresentadores na televisão.

A trajetória de Serginho na TV

Com uma carreira que começou no SBT, onde apresentou o Programa Livre de 1991 a 2001, Serginho se tornou um dos maiores nomes da televisão brasileira, com um formato muito parecido com o de Altas Horas. O sucesso de seu programa na Globo é reflexo de sua habilidade em conversar com diferentes personalidades e cativar o público.

Agora, com um contrato até 2027 com a emissora, Serginho Groisman segue sendo um dos maiores apresentadores da Globo, sempre inovando e conquistando o carinho de uma audiência fiel.

O que vem por aí?

O futuro de Serginho Groisman na Globo parece cada vez mais promissor. Com um novo projeto em desenvolvimento e uma audiência consolidada, o apresentador continua a ser uma peça fundamental na programação da emissora. Resta aguardar os próximos passos desse novo programa, que promete trazer mais novidades e fortalecer ainda mais a imagem de Serginho Groisman na TV brasileira.

