Após 15 anos, Eliane Cantanhêde expõe motivo para pedir demissão da GloboNews

A comentarista e analista política Eliane Cantanhêde confirma que sua saída do cargo na GloboNews depois de 15 anos de trabalho e revela o motivo

Depois de 15 anos de trabalho para a GloboNews, a comentarista e analista política Eliane Cantanhêde decidiu sair do canal de notícias. Após receber muitas críticas nas redes sociais, ela anunciou em seu perfil no X, antigo Twitter, que sua demissão foi confirmada no início desta sexta-feira, 1.

“Depois de 15 anos felizes e de muita energia na Globonews, ao lado de tanta gente querida e competente, é hora de parar e reservar as noites para meus livros, séries e um bom vinhozinho. Obrigada a todos, particularmente a você, assinante. Foi ótimo enquanto durou.”, comentou ela na rede social.

A comentarista afirmou ao F5 estar cansada dos comentários que recebia do público. “Trabalhar das 8h até 22h, apanhar de todo lado na internet... Cansei. Tinha que abrir mão de um dos quatro empregos e abri. Tem hora pra tudo. É difícil decidir parar, mas eu vinha amadurecendo a ideia, voltei inclusive para a psicóloga e acabou sendo uma boa idéia.”, disse ela.

Eliane valorizou e reconheceu a grande importância do canal jornalístico. Ela disse que aceitou o convite para trabalhar na GloboNews porque o programa Em Pauta tinha muitas perspectivas de inovação para a comunicação, tanto na forma de realizar, quanto na produção de conteúdo. A comentarista também ressaltou ter feito grandes amizades e ter aproveitado anos incríveis de sua carreira.

Porém, por trás das câmeras, a despedida de Eliane Cantanhêde é vista como uma tentativa de afastamento da Globo pelas falas polêmicas da comentarista.

Ao final do mês de junho, Eliane recebeu muitas críticas ao comentar sobre as questões políticas entre o Irã e Israel. “O Irã não consegue matar ninguém”, disse ela em uma conversa com Jorge Pontual. “Por que os mísseis de Israel destroem Gaza, matam milhares e milhares de pessoas e os mísseis que saem do Irã e efetivamente caem em Israel, não matam ninguém?", perguntou a comentarista.

