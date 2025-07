Arthur Paek estreia como apresentador do Papo de Alto Nível, quadro do reality Chef de Alto Nível, e fala sobre os bastidores em primeira mão para a CARAS Brasil

Em primeira mão para a CARAS Brasil, o fenômeno das redes sociais Arthur Paek (24) abre o jogo sobre sua estreia como apresentador do Papo de Alto Nível, um quadro do Chef de Alto Nível,mais novo reality gastronômico da Globo apresentado por Ana Maria Braga. Com mais de 10 milhões de seguidores, o jovem influenciador trocou o conforto da própria cozinha pelo ambiente pulsante da televisão e compartilha, com exclusividade, os bastidores dessa transição ousada — e cheia de tempero.

Um novo passo na carreira

Destaque na internet por seus vídeos culinários dinâmicos, onde a batida dos ingredientes embala o ritmo da receita, Arthur Paek agora assume um novo papel: o de entrevistador oficial dos eliminados do Chef de Alto Nível, reality baseado no formato do Studio Ramsay Global, LLC, que estreia na TV Globo no dia 15 de julho.

“Estou acostumado a fazer tudo sozinho. Apresentando o Papo de Alto Nível, percebi que existem outros lugares nos quais eu também consigo me comunicar. Afinal, é isso que eu gosto de fazer: me comunicar e criar ”, declara Paek, em tom entusiasmado.

Bastidores da cozinha mais desafiadora do Brasil

No quadro exclusivo que será exibido no portal Receitas, logo após a eliminação de cada competidor, Arthur conduz conversas íntimas e honestas com os participantes. O tom é leve, mas profundo. “O diferencial do quadro é refletir com os participantes sobre como foi a experiência. O que poderia ter sido feito diferente, o que foi aprendido...”, explica.

Divididos entre cozinheiros profissionais, amadores e criadores digitais, os competidores enfrentam provas em uma torre de três andares — com cozinhas que variam da mais equipada ao porão com utensílios escassos. Para Arthur, essa dinâmica inédita promete prender a audiência e gerar grande repercussão nas redes.

Conexões reais e conselhos de Ana Maria Braga

Para a CARAS Brasil, Arthur ainda compartilha aprendizados preciosos que teve ao lado de grandes nomes da gastronomia e da televisão brasileira. Além de interagir com os jurados Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto, o apresentador teve momentos especiais com Ana Maria Braga.

“Todo mundo escuta a Ana e consegue se relacionar com ela. Nas entrevistas, o desafio é conversar com diferentes perfis e estar presente. Ana me falou que é muito importante ter empatia”, relembra.

De São Paulo para o Brasil inteiro

Natural de São Paulo, Paek começou a criar conteúdo culinário durante a pandemia, após retornar ao Brasil de um período de estudos no exterior. Seu estilo inconfundível — que une raízes coreanas, produção ágil e muito carisma — conquistou o país com o bordão “Vamos fazer um...?”.

Hoje, ele já gravou ao lado de nomes como Eliana, Rodrigo Hilbert e o próprio Alex Atala. Agora, estreia em um dos formatos mais ambiciosos da TV aberta, assumindo o comando do quadro digital ‘Papo de Alto Nível’, no portal Receitas da Globo .

Cobertura completa no Receitas

Além do Papo de Alto Nível, o portal Receitas será o principal ambiente digital do reality. Lá, o público terá acesso a perfis dos competidores, bastidores, conteúdos com os mentores, vídeos dos pratos vencedores, entrevistas e muito mais. Os materiais também serão divulgados nas redes sociais, aplicativo, canal do WhatsApp e na plataforma Receitas Fast.

Entrevista na íntegra:

1. O que podemos esperar do ‘Papo de Alto Nível’?

Arthur Paek:O público pode esperar uma conversa leve. Eu acho que as pessoas, depois de serem eliminadas, têm a expectativa de que vai ser algo muito tenso. Na verdade, esse é um momento para voltar, olhar para trás e ver tudo que foi conquistado durante o reality. O diferencial do quadro é fazer uma reflexão com os participantes de como foi a experiência, como foram os aprendizados, o que poderia ter feito melhor, como a história poderia ter sido contada de outra maneira.

2. Qual é o maior desafio de apresentar o quadro?

Arthur Paek:O maior desafio é entrar num espaço que é totalmente novo. Eu estou acostumado a fazer tudo na minha casa, desde a produção, passando pelo roteiro até a edição, que é algo que eu adoro. Apresentando o ‘Papo de Alto Nível', percebi que existem outros lugares nos quais eu também consigo me comunicar. Afinal, é isso que eu gosto de fazer: me comunicar e criar.

3. Para você, qual o destaque do ‘Papo de Alto Nível’?

Arthur Paek:Eu acho muito legal que, no fundo, a gastronomia é algo que conecta tudo na vida dos competidores. Independentemente se é profissional ou amador, todo mundo está seguindo a sua paixão e curtindo a experiência. Isso traz um aspecto genuíno para o papo e faz com que quem assiste se conecte com os competidores.

4. Para você, enquanto amante de gastronomia, como é estar em um projeto com a participação de chefs renomados, como Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto?

Arthur Paek:Um privilégio, são profissionais que têm muita credibilidade no que fazem. Eles são referência, não só aqui no Brasil, mas também fora. São grandes representantes em termos de nível de gastronomia. Tê-los no ‘Chef de Alto Nível’ dá uma certeza de que as avaliações vão ser as melhores possíveis.

5. Quais são os diferenciais do ‘Chef de Alto Nível’?

Arthur Paek:O ‘Chef de Alto Nível’ traz um dinamismo que funciona superbem para repercutir nas redes sociais. As provas exigem rapidez, tem a lógica da disputa por andares e os desafios são muito criativos. Eu acho que o programa coloca os cozinheiros em um contexto que é inovador e que eu nunca vi em nenhum outro reality de culinária aqui no Brasil.