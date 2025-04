Antonio Fagundes chega aos 78 anos; ator quase abandonou carreira para ser vendedor

Consagrado na teledramaturgia brasileira, Antonio Fagundes pensou em abandonar as artes no começo da carreira e chegou a trabalhar como vendedor

No dia 18 de abril, Antonio Fagundes chega aos 78 anos. Com um currículo carregado de sucessos como Vale Tudo (1988), Renascer (1993) e ORei do Gado (1996), o ator quase abandonou carreira para ser vendedor. O artista chegou a trabalhar algum tempo no ramo de vendas e conseguiu promoção para cargo de gerência, mas percebeu que gostava mesmo era de atuar e investiu no sonho.

Começo incerto

Dono de uma carreira sólida na televisão, no cinema e no teatro, Antonio Fagundes quase tomou um rumo totalmente diferente no início da juventude. Antes de se tornar o nome icônico de personagens como Zé Inocêncio, de Renascer, e Bruno Mezenga, de O Rei do Gado, Fagundes chegou a trabalhar como vendedor — e não foi qualquer passagem: ele teve sucesso no ramo, ao ponto de receber uma proposta para se tornar gerente.

Ainda assim, algo dentro dele não se encaixava. “Eu entendi que queria ser ator”, relembrou em entrevista ao programa Melhor da Tarde, em 2023. Foi na década de 1960, nos palcos do Teatro de Arena de São Paulo, que ele começou a se encontrar de verdade. Ainda assim, a dúvida perseguiu — até que a paixão pelo palco venceu.

Nome gravado na história da teledramaturgia

Fagundes não apenas escolheu seguir na arte, ele a dominou. Iniciando sua trajetória na televisão com teleteatros da TV Cultura, ganhou notoriedade ainda nos anos 1970 com novelas como Mulheres de Areia e O Machão, onde conquistou seu primeiro Prêmio APCA.

A consagração definitiva viria com personagens centrais nas grandes produções da TV Globo: Ivan Meireles em Vale Tudo, Caio em Rainha da Sucata (1990) e Felipe em O Dono do Mundo (1991). Seus papéis não apenas marcaram época, mas moldaram o imaginário do público sobre o que é ser um protagonista masculino no horário nobre.

Foram quase 40 novelas ao longo de cinco décadas, muitas delas em parcerias com autores como Benedito Ruy Barbosa (94) e diretores como Luiz Fernando Carvalho (64), mas o sucesso não ficou restrito à televisão: nos cinemas, estrelou mais de 50 filmes, incluindo O Corpo, Villa-Lobos – Uma Vida de Paixão e Bossa Nova.

Rosto familiar em todos os cantos

O talento de Antonio Fagundes não parou nas novelas. Seu carisma e didatismo o levaram a apresentar aulas de Biologia no Telecurso 2º Grau, nos anos 1980, tornando-se figura presente até mesmo nos conteúdos educativos exibidos em salas de aula por todo o Brasil. Ao mesmo tempo, voltava à ficção com força total, seja como o caminhoneiro Pedro da Boléia em Carga Pesada, seja como o líder carismático Juvenal Antena em Duas Caras.

Ele também transitou com fluidez entre diferentes emissoras, como a TV Cultura — onde participou da série Mundo da Lua — e a Rede Globo, onde brilhou até os dias atuais. Sua última novela na televisão foi Bom Sucesso, onde interpretou o editor de livros Alberto Prado Monteiro. O papel lhe rendeu o prêmio de “Personagem do Ano” no Troféu Melhores do Ano. Atualmente, o ator segue em cartaz com a peça Dois de Nós.

