Anne Bueno vive três meses no Sudeste Asiático e emociona em série no Globoplay: 'Sobreviventes'

Nova série exibida no Globoplay e comandada por Anne Bueno mostra aventuras e histórias emocionantes.

O canal Modo Viagem estreou na última sexta-feira, 27, a nova temporada da série documental A Vida é uma Passagem, apresentada pela jornalista e viajante Anne Bueno. Sucesso entre os amantes de destinos exóticos e experiências transformadoras, o programa agora convida o público a mergulhar no coração do Sudeste Asiático em 19 episódios inéditos, com exibição simultânea no Globoplay.

Durante três intensos meses, Anne percorreu seis países da região:: Indonésia, Singapura, Filipinas, Vietnã, Camboja e Tailândia. Nesta experiência, ela trocou o papel de turista pela vivência de quem mora e se conecta profundamente com os costumes e pessoas de cada lugar. "Foi transformador. Me ensinou o verdadeiro significado da frase ser feliz no simples. É totalmente diferente do resto do mundo", compartilha ela em entrevista à CARAS Brasil.

Conhecida por sua narrativa sensível e intimista, Anne afirma que não trabalha com roteiros rígidos: "Me deixo guiar pelas experiências. Mostrar uma viagem sem parecer exibição é um desafio nos dias de hoje, mas minha missão é fazer com que o telespectador se sinta comigo em cada passo. Pelas mensagens que recebo, sinto que isso está acontecendo."

Com fotografia cinematográfica, trilha sonora original e uma abordagem humanizada, a série vai além dos cartões-postais. Um dos momentos mais marcantes, segundo a apresentadora, aconteceu no Camboja: “Estava gravando perto de um templo e vi uma banda local. Depois descobri que eram sobreviventes da guerra do Khmer Vermelho, todos mutilados por minas terrestres. O olhar deles dizia tudo. Aquilo me tocou profundamente, e me levou a uma imersão sobre o passado do país.”

Mais do que destinos paradisíacos e aventuras, A Vida é uma Passagem celebra as conexões humanas. Anne enfatiza que o programa não incentiva o turismo predatório ou irresponsável. "Existem lugares que não são para visitar. Apoio o turismo responsável e consciente", destaca.

A jornalista também reflete sobre o impacto que quer causar em quem assiste. “Ao final de cada episódio, digo: ‘estou daqui te jogando energias positivas para que você realize esse sonho o quanto antes’. E eu realmente estou. Já recebi muitos relatos de pessoas que se inspiraram na série para fazer a primeira viagem internacional da vida. Isso não tem preço.”

Viajando sempre ao lado do marido, o também apresentador Rodrigo Ruas, Anne diz que criou uma nova definição de lar: “Minha casa é onde estou. Não sinto falta do meu chuveiro ou da cama. Quando viajo, sinto que pertenço àquele lugar.”