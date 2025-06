Andy Gercker avalia falta de representatividade nas produções: 'Estamos um pouco atrasados'

Em entrevista à CARAS, Andy Gercker, o Maico de Tô de Graça, avalia a falta de representação em produções e fala de semelhanças com seu personagem

Andy Gercker está na sua sétima temporada de Tô de Graça, série de humor do Multishow. Fruto de uma extensa parceria com Rodrigo Sant'Anna, o humorista conversou com a CARAS Brasil sobre seu personagem e falou sobre a importância de seu personagem e a representatividade que ele traz para as telinhas.

No mês do orgulho LGBTQIAPN+, em que é celebrado as diversas existências da sigla, Andy avalia que estamos no início e atrasados com essa questão, dando um exemplo e avalia a importância na arte na representatividade: "Acho que ainda estamos um pouco atrasados. Ainda ter que discutir beijo gay em novela, por exemplo, como se fosse algo polêmico, diz muito sobre a sociedade . Isso já devia ser lugar comum. Agora, aos poucos, estamos sendo retratados como gente: com desejo, contradição, afeto e voz. Pra mim, isso mostra que a sociedade em geral está apenas começando a entender que diversidade não é pauta — é existência . E quanto mais a arte reflete o mundo como ele realmente é, mais ela cumpre o seu papel de transformar, incluir e curar."

Andy também contou mais sobre seu personagem, a parceria com o intérprete de Graça e mais. Leia completo abaixo:

Voltando para esta sétima temporada, o que o Maico representa para você hoje, depois de tantos anos vivendo essa figura tão querida?

"Fico muito orgulhoso de ver meu trabalho chegando ao coração de tanta gente. Com o tempo, percebi que o Maico não é só um personagem — ele virou quase um estado de espírito. Me ensinou a rir de mim mesmo, a transformar a extravagância em resistência e a breguice em alegria cotidiana. Voltar pra ele é como vestir uma roupa antiga que já tem o meu cheiro — e que agora uso com mais afeto e consciência. Gosto de perceber que os personagens também amadurecem com a gente. E, às vezes, tenho a sensação de que é o Maico que me interpreta… porque ele sempre aparece quando eu mais preciso lembrar que tentar rir de tudo é um jeito muito sério de viver."

Você mencionou que Maico tem muito da sua vivência pessoal. Como é transformar dores reais em comédia e ver esse processo gerar identificação e afeto no público?

"Ele carrega muito da minha vivência — de ser diferente, de ser julgado, de tentar caber onde nunca teve molde pra mim. Desse território íntimo onde a rejeição virou repertório, e a vergonha, roteiro. Mas tudo isso na minha vida foi virando piada… não pra esconder, mas pra escancarar com mais leveza. O mais bonito é perceber que, quando isso vira cena, outras pessoas se reconhecem — como se a comédia criasse uma ponte entre solidões parecidas. Não se trata de rir da dor, mas de rir apesar dela. Quando vejo o público se identificando, rindo com aquele riso que vem do lugar de quem já chorou, aí eu entendo que o humor é mesmo uma linguagem divina. É alquimia. E talvez seja isso que me move até hoje: saber que, mesmo vindo de um lugar real e, às vezes, difícil, o humor sempre tem o poder de transformar tudo à sua volta."

Andy Gercker da vida a Maico em Tô de Graça - Foto: Ju Coutinho

A parceria com Rodrigo Sant’Anna já dura 20 anos. Como essa amizade influenciou sua trajetória artística e a leveza que vemos em cena?



"É uma dessas raras sortes que a vida nos oferece. Vinte anos rindo juntos criam uma intimidade que não se ensaia — ele reconhece meu silêncio, e eu sei quando ele vai rir só pelo jeito que respira. Nossa amizade influenciou tudo — principalmente na liberdade de errar em cena até acertar, de confiar no erro, de brincar com o improviso sem medo de parecer ridículo. Rodrigo me ensina a ser mais descomplicado, a ser mais bobo e eu adoro vê-lo atuando, me divirto genuinamente."



Além da TV, você tem uma trajetória sólida no teatro. Quais aprendizados do palco você traz para a comédia televisiva?

"O teatro me ensinou a cair com verdade e levantar rindo. Na comédia, isso é quase tudo. O palco me ensinou principalmente a escutar. Teatro é presença, é erro ao vivo, é silêncio que pesa e gargalhada que levanta. E isso cria uma escuta muito afiada, que levo comigo pra TV: entender o tempo do outro, do público, da piada. No teatro, não dá pra enganar: ou você está inteiro, ou o público sente. E essa entrega, esse compromisso com o agora, virou base pra tudo que faço. A diferença é que na TV a piada tem corte. No palco, ela tem consequência. E é esse risco ao vivo que me mantém alerta — e apaixonado pela comédia até hoje."

