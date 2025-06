Âncora do Cidade Alerta realiza oitava cirurgia após diagnóstico de doença rara

O jornalista Paulo Gomes, âncora do Cidade Alerta Curitiba, revelou que se afastará da TV para realizar uma nova cirurgia: 'Bate o medo'

O jornalista Paulo Gomes, âncora do Cidade Alerta na RIC, afiliada da Record TV em Curitiba, Paraná, revelou ao público que precisará se afastar temporariamente do telejornal para realizar uma nova cirurgia. O apresentador foi diagnosticado com Síndrome de ACNES (Síndrome de Aprisionamento dos Nervos Cutâneos Abdominais) em 2018.

Por meio das redes sociais, Paulo explicou que esta será sua oitava operação desde que recebeu o diagnóstico raro. A doença provoca dores abdominais crônicas e impacta a qualidade de vida de pessoas que possuem a síndrome.

"Eu ficarei mais uma vez ausente das minhas atividades por problemas de saúde. Isso me gera dores terríveis, então ao mesmo tempo que reabre a esperança em mim com mais uma cirurgia, eu não sei ao certo. Bate o medo, né? ", escreveu ele em suas redes sociais. Em seguida, o âncora do telejornal contou que toma medicações para conseguir suportar as dores.

" Confesso que muitas vezes vocês me veem na TV dando risada, mas aquilo não reflete a verdade. Às vezes eu estou rindo, mas por dentro estou chorando porque, você acordar e dormir com dores severas não é fácil. Eu não sou uma máquina, antes de ser um apresentador e um deputado, tem uma pessoa física que é o Paulo Gomes. E claro, também tenho medo de mais uma cirurgia, mais cortes, mais dores e sem que o resultado aconteça", finalizou o comunicador.

Quem é Paulo Gomes?

Além de âncora do Cidade Alerta Curitiba, Paulo Gomes também é apresentador do quadro ‘Patrulha do Consumidor’ e Deputado Estadual do Paraná. O jornalista apresenta o telejornal da na RIC, afiliada da Record TV em Curitiba, de segunda a sexta-feira, das 18h às 19h20.

