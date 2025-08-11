Âncora da Globo quebra protocolo e entrega repórter: 'Cálculo meio errado'

Durante um bloco de notícias, José Roberto Burnier, âncora do SP2, entregou uma situação envolvendo a repórter Fernanda Elnour

O jornalista José Roberto Burnier quebrou o protocolo da Globo e dividiu com o público uma situação envolvendo a repórter Fernanda Elnour. No bloco de notícias que antecede o SP2, ele contou que a jornalista estava "morrendo de frio" durante sua entrada ao vivo da região do Parque Ibirapuera para falar sobre situação do trânsito.

"A Fernanda Elnour tá na região do Ibirapuera e ela tá morrendo de frio também, né, Fernanda?", começou o apresentador ao chamar a repórter. Ao aparecer no telão do estúdio, Fernanda confessou que realmente estava sentindo muito frio. "Ai, Burnier, eu tô até tremendo! Acho que eu fiz um cálculo meio errado desse friozão de hoje, viu?", respondeu aos risos.

A repórter, então, contou que as pessoas que passavam por ela também estava reclamando das baixas temperaturas. "Boa tarde para você, para vocês que nos assistem. Mais um monte de gente aqui pela rua tá reclamando do frio, que tá muito gelado, fora o vento que tá aqui nessa área, que tá cortando bastante", relatou.

"A gente fala bem do ladinho do Parque Ibirapuera, e vou aproveitar para mostrar pra vocês como é que tá o movimento aqui nessa região, mas digo antes o seguinte: a gente tá circulando desde o começo da tarde aqui por São Paulo. E aí no começo da tarde a gente falou assim: 'Nossa, tá bem sossegado o trânsito hoje', mas esse cenário já mudou completamente", acrescentou.

"O tempo foi passando, e, ó, queria mostrar pra vocês agora, com a ajuda do Hélio Oliveira, como é que tá a [avenida] 23 [de Maio] sentido do pessoal que está indo avenida Ibirapuera, Brooklin, Santo Amaro. Trânsito travado aqui nesse sentido, pessoal com complicação pra conseguir transitar por aqui. E tá extenso, viu? Porque a gente passou por vários pontos aqui da 23. No sentido de quem tá indo pro Centro, tá um pouquinho melhor a situação, Burnier", finalizou a repórter. "É, 431 quilômetros de trânsito lento na cidade nesse momento, uma segundona. Obrigado, viu, Fernanda!", falou o âncora.

César Tralli relata conversa divertida com a filha durante visita dela à Globo

O jornalista César Tralli iniciou esta segunda-feira, 11, em clima de alegria! Em suas redes sociais, o âncora do 'Jornal Hoje', da TV Globo, compartilhou alguns registros da visita ilustre que recebeu da filha, Manuella Tralli, em seu trabalho.

Além de mostrar as fotos da pequena nos estúdios do jornal, Tralli também relatou aos seguidores uma conversa divertida que teve com Manu nos bastidores. A ida da herdeira do jornalista à emissora aconteceu na última semana junto com a mãe, a apresentadora Ticiane Pinheiro.

"Registros de uma visita ilustre. Pra começar bem a semana! ‘Cliques’ feitos pela mamãe, Ticiane. O melhor é a conversa de bastidor: - Bora apresentar o Jornal Hoje com o papai, Manu? - Ah, tá! Que eu vou ficar aqui! Eu, hein! (Risos)", escreveu César Tralli, recordando a resposta sincera e divertida da pequena. Veja!

