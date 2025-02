Ana Paula Padrão não terá substituto no Masterchef; saiba o que houve

Após 10 anos com Ana Paula Padrão no comando, Masterchef Brasil terá mudança drástica na apresentação; veja como ficará a atração

O novo Masterchef Brasil, sem a apresentadora Ana Paula Padrão no comando, não terá um substituto. Isso mesmo, ninguém ficará no lugar da famosa, segundo divulgado pela coluna de Flávio Ricco, do portal Leo Dias.

Conforme informações do jornalista, a Band resolveu seguir o formato original da atração, que no mundo inteiro não tem apresentador. Após pensarem em alguns nome como o de Fernanda Lima, Luiza Possi e Lázaro Ramos, eles resolveram ficar sem ninguém.

Para eles, Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo conseguem segurar o programa, sem qualquer custo ou dificuldade, dando conta de tudo.

O formato do novo programa ainda promete outras mudanças para atrair o público. O Masterchef Brasil continuará passando às terças à noite e com reprise aos domingos, 4h da tarde.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MasterChef Brasil (@masterchefbr)

A saída de Ana Paula Padrão do MasterChef

Ana Paula Padrão deixou o comando do programa MasterChef Brasil no final de 2024, após encerrar seu contrato com a Band em comum acordo. A atração foi ao ar pela primeira vez em setembro de 2014, e a jornalista foi fundamental para o sucesso dele, popularizando a gastronomia no país.

Segundo o comunicado da emissora, Ana Paula e despede durante a exibição do MasterChef Confeitaria, edição inédita que será exibida de 19 de novembro a 19 de dezembro.

"Vivi os melhores 10 anos da minha vida no MasterChef e tive o privilégio de ver um produto de entretenimento mudar a forma como o brasileiro se relaciona com a comida e fazer parte desse processo. Só tenho a agradecer tanto à equipe, que tão competentemente produz o programa, quanto à Band pela ousadia de fazer essa aposta", afirmou a apresentadora, que a partir de agora vai se dedicar a um projeto de educação no setor privado.

Leia também: Ana Paula Padrão reflete decisão de não ter filhos: 'Nenhum arrependimento'