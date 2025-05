Ana Paula Arósio reaparece na Globo em projeto especial. Saiba como é

Longe da TV há 15 anos, Ana Paula Arósio relembra história dos bastidores de novela ao participar do Fantástico, da Globo

A atriz Ana Paula Arósio voltou a aparecer na Globo! Depois de 15 anos desde sua saída da emissora, ela reapareceu em uma atração do canal para celebrar o aniversário da emissora.

Nesta sexta-feira, 9, o Fantástico divulgou que Ana Paula é uma das entrevistadas no videocast O Futuro Já Começou, que começará a ser exibido no domingo, 11. Na entrevista, ela relembrou uma história dos bastidores da novela Terra Nostra, quando andava pelos bastidores com um cavalo.

"Eu entrava dentro da sala de edição com um cavalo. Em novela de época a gente sempre usa cavalos. E os meninos responsáveis pelos cavalos me deixavam montar o quebra-coco, que era um cavalo super mansinho", disse ela.

Vale lembrar que Ana Paula Arósio abandonou a carreira de atriz em 2010, quando decidiu sair do elenco da novela Insensato Coração. Desde então, ela fez raras aparições, sendo que uma delas foi em 2020, quando estrelou o comercial de um bando e recebeu um cachê de cerca de R$ 8 milhões. Hoje em dia, ela leva uma vida longe da fama e os rumores dizem que ela se divide entre os interiores de São Paulo e da Inglaterra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fantástico (@showdavida)

Ana Paula Arósio gravou novo comercial

A atriz Ana Paula Arósio reapareceu na internet nesta semana! A estrela está longe da TV há 15 anos e vive longe dos holofotes. Porém, ela aceitou um novo trabalho e participou da gravação de um novo comercial para as plataformas de vídeo.

Os internautas foram surpreendidos com imagens inéditas de Ana Paula em um comercial de uma marca de suplemento em plataformas como YouTube e Globoplay. O vídeo mostra a estrela celebrando o bem-estar e a autoestima enquanto divulga os suplementos.

Nas imagens, a estrela mostrou que está muito bem. Aos 49 anos, ela surgiu com o cabelo curtinho e grisalho, e ainda exibiu o seu sorrisão inesquecível.

Leia também: Lembra dela? Sósia mirim de Ana Paula Arósio cresceu e semelhança impressiona