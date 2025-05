Ana Maria Braga se emociona ao vivo ao ler comentários sobre Liniker

A apresentadora Ana Maria Braga se emocionou ao vivo ao receber a cantora Liniker no programa 'Mais Você' desta terça-feira, 6

Nesta terça-feira, 6, Ana Maria Braga recebeu a cantora Liniker em seu programa, Mais Você, para um café da manhã. Durante a conversa, ao compartilhar a trajetória da artista e ler comentários emocionantes sobre ela, a apresentadora não conseguiu conter as lágrimas e se emocionou muito.

Liniker falou sobre a honra de ser nomeada imortal pela Academia de Cultura em 2023 e destacou a importância desse reconhecimento em um país marcado pela violência. “Acho que não só ocupar a cadeira que foi da Elza [Soares], mas poder ser grata pela minha história, chegar nesse lugar de imortal mais uma vez no Brasil, esse país tão violento à vida de pessoas trans, LGBTQIA+, pretas, é muito significativo”, comentou a cantora.

Logo depois, a apresentadora leu comentários sobre a repercussão da conversa com a artista e não conseguiu segurar as lágrimas. "Nosso bate-papo aqui está repercutindo na internet, e o Edinho postou assim, olha: ‘Ana Maria encantada com a Liniker, igual a gente. Tão lindo ver ela nesse lugar e com todo reconhecimento’", expressou Ana Maria.

"É muito bom mesmo conhecer gente, sabe, que a gente, a gente conhece um monte de gente, e de vez em quando a gente conhece gente, né? É muito legal... Eu não tenho mais nada a dizer, vocês já disseram tudo" , comentou, visivelmente emocionada, antes de ser abraçada pela cantora.

Confira um trecho da entrevista com a cantora Liniker:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Quem é Liniker?

Liniker de Barros Ferreira Campos, de 29 anos, é cantora, compositora e atriz natural de Araraquara, no interior de São Paulo. Em 2023, foi nomeada Imortal pela Academia Brasileira de Cultura, sucedendo Elza Soares. Em 2022, fez história ao se tornar a primeira mulher trans brasileira a conquistar um Grammy Latino. Entre seus maiores sucessos estão as músicas Caju, Febre e Tudo.

Leia também: Ana Maria Braga revela para onde vão as comidas do 'Mais Você' após as gravações