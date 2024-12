Ana Maria Braga revela motivo que a fez passar madrugada em claro: 'Virada'

Durante o Mais Você, da Globo, desta quinta-feira, 19, a apresentadora Ana Maria Braga contou que foi trabalhar praticamente virada

Durante o Mais Você, da Globo, desta quinta-feira, 19, a apresentadora Ana Maria Braga contou que foi trabalhar praticamente virada. Apesar de preferir dormir cedo, ela abriu uma exceção para prestigiar a turnê dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia. No entanto, enfrentou um perrengue ao sair e acabou ficando presa no estacionamento do estádio.

"Estou cheia de curiosidade. Quero saber como você conseguiu acordar hoje, porque estou sabendo que você foi dormir tarde", disse Tati Machado. "Eu não podia perder o show. Quase não saio à noite porque se não eu não venho para cá de manhã, mas não poderia deixar de ir", respondeu Ana Maria.

"Recebi um convite para o último show do Caetano e da Bethânia, como é que eu não ia? Atrasou para sair", completou a veterana. Ana contou que tentou ir embora antes do final do final da apresentação e foi para o estacionamento do Allianz Parque, em São Paulo. Contudo, ficou sabendo que não poderia deixar o local até que os espectadores esvaziassem a arquibancada.

"Aí eu falei: 'Vou sair um pouco antes da última música para poder dormir'. Já era quase meia-noite. Mas aí eu descobri, para quem for lá agora, é que você pega o carro, mas não sai", lembrou. "Eles não deixam ninguém sair do estacionamento enquanto todo o pessoal das arquibancadas não sair a pé. Sabe quanto tempo fiquei lá? Mais 45 minutos. Aí você soma uma coisa com a outra... Estou virada no jiraya. Mas valeu à pena, foi lindo", encerrou Ana Maria Braga.

Tati Machado anuncia gravidez no Mais Você

Ainda no matinal, Tati Machado anunciou que está à espera de seu primeiro filho com o fotógrafo Bruno Monteiro. Eles estão juntos há 13 anos e a jornalista contou que já está no quarto mês de gestação. Veja como foi o momento!

