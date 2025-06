Ana Maria Braga revela como paquerou o marido nos corredores da Globo

Ana Maria Braga entrega paixão à primeira vista pelo marido após conhecê-lo na Globo: ‘Jeito que um homem olha para uma mulher'

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu ao contar detalhes de como paquerou seu marido, Fábio Arruda, nos corredores da Globo. Em entrevista no Domingão com Huck, da Globo, ela disse que foi amor à primeira vista e que sentiu algo diferente ao cruzar os olhares com ele durante o trabalho.

Ana contou que conheceu Fábio ao voltar a trabalhar nos estúdios da Globo em São Paulo durante a pandemia de Covid-19. Ela disse que os dois usavam máscara de proteção e, quando cruzaram os olhares, algo a mais aconteceu.

"Eu e Fabio estamos juntos há cinco anos, desde a pandemia. Eu quero levantar uma bandeira aqui que é a seguinte: Mulheres bem resolvidas, mulheres que tem autonomia na sua vida, seja ela intelectual ou financeira, dificilmente os homens, em qualquer idade, tem coragem de paquerar. Quando eu cheguei na pandemia para cá, eu estava de máscara, o Fábio estava de máscara. [Apaixonei] pelo primeiro olhar. Sabe por quê? Ele não olhou para mim como a Ana Maria Braga. Ele me olhou nos olhos, mas nos olhos com um jeito que um homem olha para uma mulher. Aquilo mexeu comigo”, disse ela.

Então, Ana Maria começou a investigá-lo com a equipe da emissora para saber mais informações sobre o rapaz e ele sempre dava um jeitinho de encontrá-la pelos corredores para que pudessem conversar e trocar olhares. "Eu comecei uma investigação. Comecei a fazer uma pesquisa e consegui algumas informações. Ele ficava esperando eu passar. Até que ele me mandou um recadinho e conseguiu meu telefone”, disse ela. Depois disso, os dois engataram o romance e se casaram em abril de 2025 em uma cerimônia na mansão dela.

Ao falar sobre o amor, ela disse: "Eu acredito no amor. Acredito que é bom viver junto com alguém, é bom repartir, é bom estar aconchegada e dar aconchego”.

Ana Maria Braga fala sobre como lida com o envelhecimento

Aos 76 anos, a apresentadora Ana Maria Braga destacou a importância de aceitar a passagem do tempo em seu corpo. Ela declarou que se ama e gosta do que vê no espelho.

"Eu acho que cada oportunidade que eu tenho eu aprendo muita coisa. Se eu perder esse olhar de curiosidade, eu vou perder a vontade de viver. Isso faz parte da personalidade da pessoa mesmo. Ou você tem isso ou não tem. Eu olho para mim no espelho e obviamente eu vejo minhas rugas, o tempo passar. Mas quando eu estou comigo mesma na frente do espelho, nua, eu me adoro. Eu me acho bonita, eu me cuido, obviamente. Eu olho o que eu como, a ginástica que eu faço, tudo faz parte de você se querer bem e queira que alguém te queira, que você se ame também. Eu me dou muito bem com o tempo”, declarou.

