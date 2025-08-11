CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Ana Maria Braga manda recado ao vivo para Faustão após novos transplantes
TV / Apoio!

Ana Maria Braga manda recado ao vivo para Faustão após novos transplantes

A apresentadora Ana Maria Braga mandou uma mensagem especial para Faustão após o comunicador passar por transplante duplo: 'Forte'

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 11/08/2025, às 13h24

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Ana Maria Braga e Faustão
Ana Maria Braga e Faustão - Foto: Reprodução / TV Globo / Band

A apresentadora Ana Maria Braga encerrou o 'Mais Você' desta segunda-feira, 11, de uma maneira bastante especial. Após se despedir dos telespectadores, a loira mandou um recado para Fausto Silva, o Faustão, que está internado em um hospital após passar por um transplante de fígado e retransplante renal.

"Quero mandar um beijo pro meu amigo Faustão, que está se recuperando de um duplo transplante. Fausto, nós te amamos e estamos aqui torcendo pela sua melhora. Tenho certeza que você já saiu dessa. Seja forte", declarou a comunicadora.

Na noite de domingo, 10, uma atualização sobre o quadro de saúde de Faustão foi compartilhada pelo colunista Flávio Ricco, amigo próximo do apresentador. O jornalista decidiu se pronunciar após fake news e especulações sobre a recuperação do veterano tomarem grandes proporções nas redes sociais.

Ricco, por sua vez, ressaltou que Fausto Silva está se recuperando bem e foi extubado no sábado, 9. O comunicador, inclusive, recebeu a visita no hospital dos três filhos no domingo, 10, Dia dos Pais.

O que aconteceu com Faustão?

O apresentador Faustão passou por um novo transplante de órgão na última semana. Alguns anos depois de passar por transplantes de coração e rim, ele foi submetido a uma cirurgia de transplante de fígado e também um retransplante renal.

Na noite da última quinta-feira, 7, o Einstein Hospital Israelita divulgou um boletim médico sobre o estado de saúde do comunicador e informou que ele está internado desde o dia 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Ele foi submetido aos transplantes nos dias 6 e 7 de agosto.

Leia o boletim médico completo de Faustão:

"São Paulo, 7 de agosto de 2025 – Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde. O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único".

Leia também: Médico explica o que é a sepse, quadro que atingiu Faustão antes de transplante

Faustão com os três filhos e a esposa, Luciana Cardoso - Foto: Reprodução/Instagram; @joaosilva
Faustão com os três filhos e a esposa, Luciana Cardoso - Foto: Reprodução/Instagram; @joaosilva

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

ana maria bragafaustãoMais Você
Fausto Silva (Faustão) Fausto Silva (Faustão)  Ana Maria Braga Ana Maria Braga   

Leia também

Desabafo

A atriz Gabriela Spanic, da novela mexicana A Usurpadora - Foto: Reprodução/SBT e Instagram

Gabriela Spanic, de A Usurpadora, revela que foi envenenada: 'Assustadora'

Jogo na TV

Patricia Abravanel no Show do Milhão - Foto: Reprodução / SBT

Famoso perde R$ 100 mil no Show do Milhão ao errar pergunta. Saiba a resposta certa

Bastidores

César Tralli é pai de Manuella Tralli - Foto: Reprodução / Instagram

César Tralli relata conversa divertida com a filha durante visita dela à Globo

Reality show

Ana Clara apresenta o Estrela da Casa - Foto: Reprodução/Globo

Estrela da Casa: Saiba tudo sobre a nova temporada do reality show da Globo

Novidade

Lucas Lima - Foto: Reprodução / Instagram

Lucas Lima se torna apresentador ao assumir função no Estrela da Casa

Declaração

Nicole Bahls - Foto: Globo/ Leo Rosario

Nicole Bahls pede desculpas após ‘mico' na Dança dos Famosos: ‘Erro’

Últimas notícias

Dança dos Famosos 2025 começou a fase de grupos neste domingo, 10Qual foi o melhor grupo da Dança dos Famosos? Vote e escolha!
Arlindo Cruz e Babi CruzAs 5 perguntas fundamentais que Arlindo Cruz fez para Babi Cruz antes do namoro
Camilla Luddington, estrela de Grey's Anatomy, é diagnosticada com doença autoimuneAtriz de Greys Anatomy revela doença autoimune e especialista comenta: 'Não tem cura'
Ana Maria Braga e FaustãoAna Maria Braga manda recado ao vivo para Faustão após novos transplantes
Patricia Abravanel no Show do MilhãoFamoso perde R$ 100 mil no Show do Milhão ao errar pergunta. Saiba a resposta certa
Ator Welder Rodrigues relatou em entrevista ao Fantástico susto com problema de saúdeMédico alerta para riscos de doença cardíaca de Welder Rodrigues: 'Morte súbita'
Caio BlatCaio Blat faz rara aparição com o filho de 22 anos durante jantar
Neymar Jr e o filho mais velho, Davi LuccaVeja o presente que Neymar Jr ganhou do filho mais velho no Dia dos Pais
Brooklyn Beckham e Nicola PeltzBrooklyn Beckham exibe as fotos de sua renovação dos votos de casamento
César Tralli é pai de Manuella TralliCésar Tralli relata conversa divertida com a filha durante visita dela à Globo
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade