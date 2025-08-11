Ana Maria Braga manda recado ao vivo para Faustão após novos transplantes

A apresentadora Ana Maria Braga mandou uma mensagem especial para Faustão após o comunicador passar por transplante duplo: 'Forte'

A apresentadora Ana Maria Braga encerrou o 'Mais Você' desta segunda-feira, 11, de uma maneira bastante especial. Após se despedir dos telespectadores, a loira mandou um recado para Fausto Silva, o Faustão, que está internado em um hospital após passar por um transplante de fígado e retransplante renal.

" Quero mandar um beijo pro meu amigo Faustão, que está se recuperando de um duplo transplante. Fausto, nós te amamos e estamos aqui torcendo pela sua melhora. Tenho certeza que você já saiu dessa. Seja forte ", declarou a comunicadora.

Na noite de domingo, 10, uma atualização sobre o quadro de saúde de Faustão foi compartilhada pelo colunista Flávio Ricco, amigo próximo do apresentador. O jornalista decidiu se pronunciar após fake news e especulações sobre a recuperação do veterano tomarem grandes proporções nas redes sociais.

Ricco, por sua vez, ressaltou que Fausto Silva está se recuperando bem e foi extubado no sábado, 9. O comunicador, inclusive, recebeu a visita no hospital dos três filhos no domingo, 10, Dia dos Pais.

O que aconteceu com Faustão?

O apresentador Faustão passou por um novo transplante de órgão na última semana. Alguns anos depois de passar por transplantes de coração e rim, ele foi submetido a uma cirurgia de transplante de fígado e também um retransplante renal.

Na noite da última quinta-feira, 7, o Einstein Hospital Israelita divulgou um boletim médico sobre o estado de saúde do comunicador e informou que ele está internado desde o dia 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Ele foi submetido aos transplantes nos dias 6 e 7 de agosto.

Leia o boletim médico completo de Faustão:

"São Paulo, 7 de agosto de 2025 – Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde. O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único".

