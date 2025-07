Ana Maria Braga manda mensagem para Edu Guedes: 'Estamos orando'

A apresentadora Ana Maria Braga mandou uma mensagem de apoio para Edu Guedes durante o programa 'Mais Você', da TV Globo

Ana Maria Braga mandou uma mensagem especial para Edu Guedes, que passou por uma cirurgia após ser diagnósticado com câncer no pâncreas.

Nesta terça-feira, 8, no encerramento do programa Mais Você, da TV Globo, a apresentadora disse que estava em oração pela recuperação do chef, casado com a apresentadora Ana Hickmann. "Um beijo especial para o Edu Guedes. Forças aí, meu amigo", disse a artista.

"As coisas vão se acertar, eu não tenho dúvida nenhuma. Acredite sempre, tá? Estamos aqui orando, fique bem", completou Ana, que já teve câncer de pele, de mama, no pulmão e no ânus.

Além de Ana Maria Braga, Edu recebeu uma mensagem carinhosa do apresentador Celso Portiolli durante o Domingo Legal, do SBT, do último domingo, 6. "Eu quero mandar aqui um abraço para o Edu Guedes. Eu li a notícia que ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas, já foi operado. Edu, força, meu amigo. Muita fé para você. Quero aproveitar e pedir uma corrente de orações para ele", disse ele.

O marido de Ana Hickmann descobriu o câncer no pâncreas após uma internação de emergência para tratar um cálculo renal. Ele passou por uma cirurgia delicada no último sábado, 5, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para retirada de nódulos.

Ana Hickmann revela como está Edu Guedes após cirurgia para retirada de tumor

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 8, para atualizar os fãs sobre o estado de saúde do marido, o apresentador Edu Guedes. Após ser diagnosticado com câncer no pâncreas, o artista passou por uma cirurgia no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para retirada de nódulos, no último sábado, 5.

Em uma publicação nos stories de seu perfil, ela mostrou que voltou ao trabalho na Record TV e garantiu que ele passa bem. "Hoje o dia começou bem e mais leve. Edu está bem e forte. Eu voltei ao trabalho, e mais tarde estarei com ele. Obrigada por todas as orações", escreveu. a artista. Confira!

