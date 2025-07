Ana Maria Braga ganha item especial que pertencia a Preta Gil: 'Ela usava'

Gominho surpreendeu Ana Maria Braga ao presenteá-la com um item especial de Preta Gil, bastante usado pela cantora; saiba o que é

A apresentadora Ana Maria Braga recebeu um presente mais que especial nesta sexta-feira, 25, dia em que marca a despedida de Preta Gil (1974-2025). A comunicadora, que recebeu Gominho no 'Mais Você', foi presenteada por ele com um item significativo que pertencia à cantora.

Ao final da conversa com o fiel escudeiro de Preta, Ana Maria foi surpreendida com um kimono que era bastante usado pela artista. A peça de roupa faz parte de uma coleção lançada por Gominho em um desfile na Semana da Moda em Nova York.

" Trouxe um presente para você. O kimono meu, da minha estampa, que era da Preta. Esse ela usava, com a bolsinha de colostomia. Pensei: 'vou dar para a Ana usar no Verão pra lembrar da Pretinha. Acho que ela vai gostar’ ", declarou o amigo de Preta Gil ao entregar o kimono.

" Que lembrança boa ", reagiu a apresentadora da atração matinal da TV Globo, que prontamente vestiu a peça que pertencia a cantora. "Ficou lindo em você arrasou Ana, que bom que te dei", disse Gominho, por fim.

🚨VEJA: Gominho presenteia Ana Maria Braga com “Kimono” que era de Preta Gil. #maisvocêpic.twitter.com/eBrXftrevG — Hora da Fofoca (@horadafofocatv) July 25, 2025

Por que Gominho saiu da casa de Preta Gil?

Gominho esteve no 'Mais Você' nesta sexta-feira, 25, para falar sobre a partida de Preta Gil, a luta e o legado deixado por ela. A artista faleceu no dia 20 deste mês após uma longa batalha contra um câncer no intestino.

Durante conversa com a apresentadora Ana Maria Braga, Gominho explicou por que decidiu sair da casa onde morou com Preta nos últimos anos. O influenciador digital passou a residir junto com a amiga em 2023, ano em que ela recebeu o diagnóstico da doença.

De acordo com o fiel escudeiro de Preta Gil, ele quis deixar a residência para poder seguir a vida, uma vez que o local sem a amiga já não o fazia mais bem. Gominho ainda esclareceu que não houve qualquer tipo de briga com familiares e outros amigos da cantora, ressaltando que a decisão partiu exclusivamente dele; confira mais detalhes!

