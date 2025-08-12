Ana Maria Braga faz relato sobre batalha contra vício: 'Difícil de parar'

A apresentadora Ana Maria Braga relembrou as dificuldades que enfrentou para abandonar um vício que teve no passado. Veja!
A apresentadora Ana Maria Braga relembrou a época em que foi fumante. Durante o 'Mais Você' desta terça-feira, 11, ela revelou as dificuldades que enfrentou para abandonar o cigarro no passado e compartilhou como viveu esse processo enquanto comentava sobre a personagem Heleninha, que enfrenta o alcoolismo na novela Vale Tudo.
"Eu fumei durante anos, e é um vício difícil de parar", iniciou Ana Maria Braga, que complementou: "Enquanto você não quer, não adianta as pessoas falarem. Você tem consciência de que faz mal, ela [Heleninha] tem consciência, como os fumantes têm consciência. Ninguém é burro de botar aquele monte de fumaça cheia de coisa ruim pro organismo e não saber que está fazendo mal", pontuou.
Em seguida, ela contou que a dependência no fumo é "mais forte e contou o que fez para superar o vício. "Você precisa primeiro se conscientizar aqui [na cabeça], falar 'eu quero parar por alguma razão', e a minha razão foi viver. Então, eu quero viver ou morrer daqui para amanhã fumando como uma desesperada? E aí você tem que ter força de vontade", analisou Ana durante a conversa com Gil do Vigor.
Em 2024, em participação no programa Conversa com Bial, da Globo, Ana Maria Braga revelou que decidiu abandonar o vício em cigarro em 2023 após precisar fazer um procedimento médico no hospital. "Eu estava com as veias entupidas. Tudo por causa do cigarro", disse ela.
E completou: "Coloquei três stents nas duas pernas e depois de oito meses um deles entupiu – e eu ainda não tinha parado de fumar. Voltei lá em novembro do ano passado, desentupiu, trocou. Depois desse entupimento eu falei que nunca mais [fumaria]".
