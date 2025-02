Ana Maria Braga dá opinião sobre decisão de Aline no BBB 25: 'Problema é dela'

A apresentadora Ana Maria Braga deu sua opinião após assistir a uma sequência de momentos de Aline e Diogo Almeida BBB 25

A apresentadora Ana Maria Braga deu sua opinião após assistir a uma sequência de momentos do BBB 25 durante o Mais Você desta segunda-feira, 10. Durante o papo com Gil do Vigor, ela comentou sobre a relação de Diogo Almeida e Aline na casa mais vigiada do Brasil e falou sobre a decisão da sister em continuar com o ator.

O economista mostrou momentos de intimidade entre os confinados e comentou que Vinicius disse à amiga que o romance poderia fazê-la se perder no jogo, já que o vai e vem com o ator poderia não dar certo. Ana Maria, então, opinou: "Acho que todo mundo está se metendo muito nessa conversa e ninguém tem nada a ver com isso".

E complementou: " Gente, o problema é dela se ela quer ficar com ele. Ela que sabe. Ninguém tem nada a ver com isso, nem nós aqui fora, nem lá dentro. Atire a primeira pedra quem estiver lá dentro ou aqui fora, quem nunca levou um fora do companheiro e não voltou atrás. A gente, quando sente, sente. O sentimento é dela e a gente tem que respeitar isso. O problema é dela. Se ela se ferrar, vai se ferrar sozinha. A gente não vai se ferrar com ela."

Na última terça-feira, 4, a apresentadora demonstrou ter ficado incomodada ao ver uma conversa entre Diogo e Aline no BBB. "Que aflição! Ele não deixa a moça falar", exclamou Ana Maria. Em seguida, a apresentadora revelou como reagiria se estivesse no lugar de Aline: "Sairia nadando e deixaria ele falando sozinho", comentou.

BBB 25: Diogo conversa com Aline sobre indicação do líder

A formação do quarto paredão no BBB 25 rendeu bastante assunto entre os brothers durante a madrugada desta segunda-feira, 10. Aline, indicada à berlinda por João Gabriel, líder da semana, conversou com Diogo Almeida a respeito do assunto após passar um momento sozinha.

De acordo com o ator, João Gabriel decidiu indicar Aline à zona de risco depois da última festa, ocorrida na sexta-feira, 7. Em conversa anterior com outros brothers, o irmão gêmeo de João Pedro contou que a sister ficou jogando indiretas durante o evento. Veja o que ele disse!

