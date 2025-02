Ana Maria Braga confessa após acidente com escorpião: 'Fiquei muito assustada'

Na manhã desta segunda-feira, 3, a apresentadora Ana Maria Braga deu detalhes sobre o momento em que foi picada por um escorpião em sua fazenda

Na manhã desta segunda-feira, 3, a apresentadora Ana Maria Braga, de 75 anos, deu detalhes sobre o momento em que foi picada por um escorpião em sua fazenda, no interior de São Paulo. No último sábado, 1, a comunicadora foi atendida às pressas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Botucatu, no interior de São Paulo, após o acidente.

"Que susto. Rapaz, se você soubesse o quanto dói. Graças a Deus, eu nunca tinha sido picada por escorpião, mas é uma dor das mais dolorosas. Eu não sou uma pessoa fresca para a dor e não reclamo muito, mas essa dor...", iniciou a apresentadora durante o Mais Você.

"Eu queria avisar, inclusive, que eu estava na fazenda, mas não estava andando descalça no mato. Estava dentro de casa, à noite, assistindo série. Levantei para ir ao banheiro, tudo arrumadinho, limpinho, zeradinho, e encontrei ele no meio do caminho. Eu estava descalça. Estava dentro de casa.Na hora que acontece, você não sabe direito o que pode acontecer com você. Sabe que é perigoso, que tem veneno", complementou.

"Eu fiquei muito assustada. Na hora, na cabeça da gente, vem um monte de coisa", confessou ela em outro momento. Felizmente, a apresentadora está bem e contou que a dor melhorou após 24 horas da picada.

Estado de saúde de Ana Maria Braga

Neste domingo, 2, ela atualizou seu estado de saúde. "Estou aqui passando para agradecer o carinho, a preocupação de todos. Realmente, eu pisei em um... rapaz do céu! Um escorpião. Já imaginou essa brincadeira? Um negócio desse! Olha a situação... Está aqui, amanhã (no programa de TV) eu conto, mas estou bem, estou em casa. Queria agradecer, inclusive, todos os médicos, o pessoal da Unesp, em Botocatu, que me receberam tão bem. Estou em casa, amanhã a gente se fala. Vou explicar, inclusive, essa onda de escorpião. Tenho alguns alertas a fazer, está bom? Obrigada pelo carinho", disse no vídeo.

