Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Ana Maria alfineta Ju Massaoka ao vivo no Mais Você: "Como passou de ano?"
TV / Polêmica

Ana Maria alfineta Ju Massaoka ao vivo no Mais Você: "Como passou de ano?"

Momento tenso entre Ana Maria Braga e Ju Massaoka ao vivo no Mais Você chamou atenção do público e rendeu repercussão nas redes sociais

Izabella Nicolau Publicado em 13/08/2025, às 18h28

Ana Maria Braga
Ana Maria Braga - Foto: Reprodução / Globo

A apresentadora Ana Maria Braga protagonizou um momento inusitado e constrangedor ao vivo nesta quarta-feira, 13, durante o quadro Feed da Ana no Mais Você. Ao lado de Ju Massaoka e Gil do Vigor, a apresentadora testava uma "trend" das redes sociais: criar um chuveiro improvisado usando um saco plástico cheio de água e canudos para controlar o fluxo do líquido.

"Só que eu acho que não vai dar certo sabe por quê? Eu tinha que ter um espaço do tamanho (do canudo) para ficar sem ar em cima", observou Ana Maria, avaliando o desafio. Ju rebateu de forma confiante: "Acho que dá, Ana. Tem que acreditar". Sem se convencer, Ana retrucou: "Não, bem, eu acredito sempre, mas é que tem que ficar sem ar em cima".

Na tentativa de ajustar o experimento, Ju recebeu uma crítica direta: "Não, mas não tem como, bem, a água... Ô, inteligência. Aqui em cima!". Mesmo assim, a repórter comemorou: "Olha, fechou!". Ana respondeu rapidamente: "Fechou o quê? Eu empurrei para dentro". Ju manteve o tom de brincadeira: "Fechou para sempre. Nunca mais vai abrir".

Alfinetada ao vivo

O clima ficou ainda mais tenso nos momentos seguintes, quando o diálogo seguiu com mais provocações. "Mas que coisa. Rapaz do céu. Como que você passou de ano assim?", questionou Ana Maria.

Ju, sem deixar barato, respondeu: "Menina, e eu passei bem, sabia? Por incrível que pareça. Fui primeiro lugar do meu vestibular, acredita?". A apresentadora devolveu: "Nossa, quase inacreditável". Ju encerrou: "É inacreditável, mas eu sou inteligente".

No fim, o experimento não funcionou como esperado. A água continuou vazando e Ana sugeriu melhorias: "Eu sugiro que a senhora use um saco mais forte". Ju finalizou com bom humor: "Ah, Ana, o meu lema aqui nesse quadro é que se eu não puder ajudar, eu atrapalho, mas eu sempre participo, sempre dou a minha contribuição".

