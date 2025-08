Ana Hickmann faz aparição na RedeTV! em retorno de Edu Guedes ao trabalho

A apresentadora Ana Hickmann fez uma rara aparição na RedeTV! em participação especial no programa do marido, Edu Guedes

Edu Guedes está de volta ao trabalho! O chef de cozinha e apresentador, que passou por uma cirurgia delicada no último mês para retirada de um tumor no pâncreas, retornou nesta terça-feira, 5, à atração 'Fica com a Gente', exibida na RedeTV!.

Além da volta de Edu para as telinhas, os telespectadores também tiveram uma outra surpresa: a participação especial de Ana Hickmann, esposa do chef, no programa. A apresentadora da Record TV revelou em suas redes sociais que foi liberada pela emissora para marcar presença como convidada do programa do companheiro.

" Depois de muitos anos, eu e Edu vamos voltar a trabalhar juntos na TV. Vai ser por um dia e por algo incrível e inédito. Lógico que a Record está sabendo e me liberou para isso. Estou muito feliz porque foi um presente para o Edu, mas principalmente para mim ", declarou a loira, bastante animada.

Vale lembrar que Ana Hickmann e Edu Guedes trabalharam juntos entre 2005 e 2009 no comando do 'Hoje em Dia', da Record, ao lado de Britto Jr. e Chris Flores. Os dois, que já possuíam uma amizade de anos, assumiram publicamente o romance no início de 2024.

Edu Guedes recebeu Ana Hickmann em seu programa - Reprodução/Instagram

Como Ana Hickmann soube do diagnóstico de câncer de Edu Guedes?

A apresentadora Ana Hickmann recordou um dos momentos mais delicados vividos por ela nas últimas semanas. Em um vídeo recente publicado em seu canal no YouTube, a loira abriu o coração e contou como soube do diagnóstico de câncer do marido, Edu Guedes.

O chef de cozinha passou por uma cirurgia delicada no dia 5 de julho para retirar um tumor no pâncreas, descoberto após a realização de alguns exames. Atualmente, Edu Guedes passa bem e segue em recuperação ao lado da família; confira mais detalhes!

