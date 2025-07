Amiga íntima de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães expõe detalhes do término

Thayse Teixeira falou sobre a separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães e a intimidade dos amigos ao vivo no programa Fofocalizando, do SBT

Amiga de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, Thayse Teixeira falou abertamente sobre o fim do casamento dos amigos durante o programa Fofocalizando, do SBT. Comentarista da atração, ela comentou sobre os detalhes do rompimento e também da intimidade do passado de Carlinhos.

A amiga do casal afirmou que o término foi uma decisão mútua e disse ter visto a influencer apontada como pivô na separação, Eduarda Luvisneck, em uma festa no pub do idealizador do Rancho do Maia.

Thayse diz que já presenciou várias fases do relacionamento do casal, afinal são 15 anos juntos, e afirma que sua história de amor foi real: “A verdade é que eu já vi várias camadas nesse relacionamento. É um relacionamento verdadeiro, de 15 anos.”

Ao decorrer do programa, a amiga também contou que Carlinhos Maia já se envolveu com mulheres antes, inclusive em sua cidade natal. Apesar disso, Thayse não afirmou nada a respeito da sexualidade do influenciador. "O que é curioso, não sei se quem está em casa já sabe disso, mas antes de Carlinhos ter esse relacionamento com o Lucas, pasmem, Carlinhos se relacionava com mulheres. Inclusive, mulheres da cidade dele", disse ela, e completou: "Eu sei que ele já se relacionou com várias mulheres. Eu já vi que esse capítulo vai ter várias cenas ainda".

Em seguida, Thayse trouxe rumores de que Carlinhos Maia poderia estar, atualmente, se envolvendo com uma mulher. Espectadores acreditam que Maia esteja engatando em um relacionamento com a tiktoker Eduarda Luvisneck. Mesmo assim, Thayse não afirmou nada a respeito dessa suposta fofoca, apenas confirmou ter visto a tiktoker em uma festa organizada pelo influenciador.

"Ele começou a batalhar com uma pessoa chamada Duda, e os fãs, por conhecerem muito bem Carlinhos... Carlinhos tem esse negócio de se a mulher tem um sex appeal já querer ficar perto, ele é vaidoso. Enfim, os seguidores começaram a perceber que Carlinhos estava tratando Duda de uma forma diferente, e não se fala em outra coisa na rede vizinha, a não ser que ele está tendo um rolo com essa menina. Eu estou sem entender nada", afirmou.

"Inclusive, semana passada teve uma festa lá no Pub do Carlinhos, e agora que eu estou me tocando, essa menina estava lá. Essa menina estava lá na festa, Lucas estava também... Não sei se já estavam rolando esses rumores, sei que não se fala em outra coisa", completou.

O anúncio da separação

O influenciador digital Carlinhos Maia e o apresentador Lucas Guimarães estão separados. Na noite de sábado, 26, eles fizeram o anúncio oficial nas redes sociais por meio de um comunicado conjunto.

Eles contaram que ficaram juntos por 15 anos, mas decidiram que era a hora de seguir caminhos separados.

"São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu. Em gratidão a esse sentimento, que sempre nos protegeu do mundo — e, às vezes, até de nós mesmos —, estamos aqui para comunicar a todos que sempre se importaram conosco que seguiremos caminhos diferentes daqui para frente, como casal. Temos a certeza de que jamais nos perderemos em alma e coração. Mas agora seguiremos separados", informaram.

E completaram: "Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos. Sendo maduros, e escrevendo juntos este texto para todos que nos amam e nos apoiam. Não foi uma decisão tomada agora. Desde a última (e única) separação que tivemos, sentimos que nos precipitamos por não termos vivido o tempo necessário para reavaliar tudo o que ainda estava fora do lugar. Enfim… amamos vocês e esperamos que respeitem nosso espaço — sem maldades, sem picuinhas e sem notícias falsas. Vamos ficar bem".

