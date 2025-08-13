Álvaro fala sobre rumores de romance com Lucas Leto na Dança dos Famosos

Rumores sobre a relação entre o influenciador Álvaro e o ator Lucas Leto ganharam força após um momento registrado nos bastidores do programa
O influenciador Álvaro, participante do quadro Dança dos Famosos 2025, comentou sobre os rumores de um possível romance com o ator Lucas Leto, o Sardinha de Vale Tudo. A especulação ganhou força após Álvaro publicar uma foto nos bastidores do programa, em que aparece deitado ao lado do colega.
A imagem viralizou nas redes sociais e, segundo Lucas, foi registrada enquanto ele acalmava Álvaro durante uma crise de pânico. "Gente, o Álvaro nessa hora tava tendo um ataque do pânico, aí eu deitei do lado dele e puxei assunto pra tirar ele do buraco. Deu certo", escreveu o ator.
A interação entre os dois voltou a ser assunto no último domingo, 11, em um vídeo exibido no Domingão com Huck. No quadro, eles reagiam a comentários de internautas sobre o programa, e um dos tweets dizia: "Já tô shippando Álvaro e Lucas Leto". Álvaro respondeu de forma descontraída: "Ah, eu também! Eu preciso do mínimo de carinho para me apaixonar e ele me deu, ele fez assim [carinho] na minha cabeça".
Lucas, por sua vez, preferiu não alimentar as especulações. Ao ser questionado, respondeu: "Vamos shippar o grupo...", desviando do tema e ressaltando a importância da união entre os participantes.
A aproximação entre os dois recebeu elogios nas redes sociais. Muitos seguidores de Álvaro agradeceram a Lucas pelo cuidado com o colega durante o momento de crise.
Comentários como "Obrigado por cuidar dele!" e "Sardinha, você é muito fofo" se multiplicaram nas publicações. Outros destacaram a amizade que se formou nos bastidores da atração, apontando que Álvaro encontrou um parceiro de confiança no programa.
Até o momento, ambos reforçam que a relação se baseia na amizade e no companheirismo, mas a interação descontraída e o carinho trocado entre eles continuam alimentando o entusiasmo dos fãs que torcem por um romance.
Leia também: Dança dos Famosos: Lucas Leto é o substituto de MC Livinho
|Montagem da festa de Bruna Marquezine já começou; veja detalhes
|Mary Jackson do ‘Domingão’: Saiba qual é a realidade dela
|Esposa de Faustão atualiza quadro de saúde do apresentador e agradece apoio
|Dia de Santa Dulce dos Pobres: Entenda a origem da data
|Deborah Secco chama atenção com vestido de grife avaliado em R$ 6 mil
|Gabriella Mustafá posta cliques encantadores no mesversário do filho
|Ticiane Pinheiro posa com atual e ex de Justus em festa da filha com Tralli
|Aos 50 anos, Leonardo DiCaprio diz se sentir 15 anos mais jovem
|Especialista alerta após relato de Fernanda Gentil com filho: 'Não é um caso isolado'
|Enzo Krieger fala sobre os desafios e a preparação para ser o protagonista de A Vida de Jó