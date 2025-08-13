Álvaro fala sobre rumores de romance com Lucas Leto na Dança dos Famosos

Rumores sobre a relação entre o influenciador Álvaro e o ator Lucas Leto ganharam força após um momento registrado nos bastidores do programa

O influenciador Álvaro, participante do quadro Dança dos Famosos 2025, comentou sobre os rumores de um possível romance com o ator Lucas Leto, o Sardinha de Vale Tudo. A especulação ganhou força após Álvaro publicar uma foto nos bastidores do programa, em que aparece deitado ao lado do colega.

A imagem viralizou nas redes sociais e, segundo Lucas, foi registrada enquanto ele acalmava Álvaro durante uma crise de pânico. "Gente, o Álvaro nessa hora tava tendo um ataque do pânico, aí eu deitei do lado dele e puxei assunto pra tirar ele do buraco. Deu certo", escreveu o ator.

A interação entre os dois voltou a ser assunto no último domingo, 11, em um vídeo exibido no Domingão com Huck. No quadro, eles reagiam a comentários de internautas sobre o programa, e um dos tweets dizia: "Já tô shippando Álvaro e Lucas Leto". Álvaro respondeu de forma descontraída: "Ah, eu também! Eu preciso do mínimo de carinho para me apaixonar e ele me deu, ele fez assim [carinho] na minha cabeça".

Lucas, por sua vez, preferiu não alimentar as especulações. Ao ser questionado, respondeu: "Vamos shippar o grupo...", desviando do tema e ressaltando a importância da união entre os participantes.

Fãs aprovam a parceria

A aproximação entre os dois recebeu elogios nas redes sociais. Muitos seguidores de Álvaro agradeceram a Lucas pelo cuidado com o colega durante o momento de crise.

Comentários como "Obrigado por cuidar dele!" e "Sardinha, você é muito fofo" se multiplicaram nas publicações. Outros destacaram a amizade que se formou nos bastidores da atração, apontando que Álvaro encontrou um parceiro de confiança no programa.

Até o momento, ambos reforçam que a relação se baseia na amizade e no companheirismo, mas a interação descontraída e o carinho trocado entre eles continuam alimentando o entusiasmo dos fãs que torcem por um romance.

Leia também: Dança dos Famosos: Lucas Leto é o substituto de MC Livinho