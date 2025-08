Alvaro é confirmado na Dança dos Famosos 2025: 'Vai me chamar de Global'

O influenciador digital Alvaro compartilhou um vídeo conversando com o apresentador Luciano Huck sobre sua participação na competição

O influenciador digital Alvaro está confirmado na Dança dos Famosos 2025, quadro do Domingão com Huck. Ele anunciou a novidade em suas redes sociais na noite desta sexta-feira, 1º.

Na gravação, Alvaro aparece conversando com o apresentador Luciano Huck sobre a competição. Depois, ele mostra a reação de seus familiares e amigos, como Lucas Guedez e Nicole Bahls, a notícia.

"A partir de agora você vai me chamar de GLOBAL!!! e é com a voz AVELUDADA!!! Sou o mais novo participante do #DançaDosFamosos 2025 e espero você pra me ver brilhar ao vivo no Domingão (03/08)", escreveu ele.

Nos comentários, os internautas parabenizaram o influenciador digital. "Sucesso!!!!!! Já tô na torcida", disse uma seguidora. "Que máximo. Amei. Vai arrasar muito", afirmou outro. "Já ganhou", falou uma fã. "Ahhhhhh… que tudo!!!! Queremos muita dança e resenha!!", comentou Carol Peixinho. "E será que estou feliz??? Deu muito certo", celebrou a assistente de palco Dany Bananinha. "Seja muito bem-vindo Alvaro! E o convite pras 70 senhoras tá de pé", disse o apresentador Luciano Huck.

A primeira artista confirmada na Dança dos Famosos foi a cantora e ex-participante do BBB 24 Wanessa Camargo. O anúncio oficial aconteceu nas redes sociais da emissora e surpreendeu o público. Ao site 'Gshow', a filha de Zilu e Zezé Di Camargo não escondeu a animação e revelou que está se preparando para arrasar no palco: "Mais um desafio! Tô superfeliz, animada e honrada de fazer parte do Dança dos Famosos. Quanto mais difícil, mais eu me motivo", disse ela.

Quem ainda não está confirmado, mas deve participar da atração é o apresentador Rodrigo Faro, que saiu da Record em dezembro do ano passado. Segunda a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, o ele assinou contrato com a emissora na última terça-feira, 29.

Quem é Alvaro?

Alvaro Xaro, conhecido como Alvxaro, é um influenciador digital brasileiro que se destaca por seu humor irreverente, autenticidade e engajamento com o público. Com uma presença marcante nas redes sociais, ele conquistou uma base fiel de seguidores e se tornou uma figura influente no cenário digital brasileiro.

Natural de Maceió, Alagoas, Alvaro compartilha aspectos de sua vida cotidiana, incluindo viagens, relacionamentos e experiências pessoais. Ele é conhecido por seu estilo descontraído, humor irreverente e conexão genuína com seus seguidores.

Alvaro iniciou sua trajetória digital no Snapchat, compartilhando momentos do cotidiano com amigos e familiares. Sua transição para o Instagram e TikTok ampliou seu alcance, tornando-o conhecido por seu estilo único e conteúdo autêntico. Canal no YouTube - Em 2012, criou o canal "Alvxaro" no YouTube, focado em vlogs que retratam sua rotina, experiências pessoais e interações com amigos e familiares.

Reconhecimento e prêmios - Em 2024, Alvaro foi eleito o "Melhor Influenciador do Ano" pela Revista CARAS, destacando-se entre os criadores de conteúdo mais queridos do Brasil.

Presença nas redes sociais - No Instagram, Alvaro conta com mais de 15 milhões de seguidores, compartilhando momentos de sua vida pessoal, humor e interações com fãs. No TikTok, possui 7,5 milhões de seguidores e 298,7 milhões de curtidas, destacando-se por seus vídeos criativos e engajantes.

