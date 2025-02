Alexandre Nero chega aos 55 anos com passagem pelo Emmy; relembre indicação

Intérprete de personagens marcantes da TV brasileira, Alexandre Nero já concorreu ao Emmy de Melhor Ator e protagonizou novela que conquistou o prêmio

No dia 13 de fevereiro, o ator Alexandre Nero completa 55 anos. Intérprete de personagens marcantes da TV brasileira, o artista chega ao novo momento com passagem pelo Emmy; relembre indicação à categoria de Melhor Ator e protagonismo em novela que conquistou o prêmio.

Começo nas artes

Natural de Curitiba, Nero iniciou sua carreira artística na música, participando de grupos como Fato, Maquinaíma e Denorex 80, antes de ingressar na televisão. Sua estreia em novelas aconteceu em A Favorita (2008), onde interpretou o verdureiro Vanderlei. O papel, apesar de pequeno, abriu portas para oportunidades maiores.

Em Paraíso (2009), Nero conquistou seu primeiro grande destaque como Terêncio, papel que chamou atenção do público e da crítica. A partir daí, sua versatilidade garantiu personagens marcantes como o vilão Gilmar em Escrito nas Estrelas (2010), o motorista Baltazar em Fina Estampa (2011) e o advogado Stênio em Salve Jorge (2012).

Reconhecimento internacional

O grande divisor de águas na carreira de Alexandre Nero veio em 2014, quando interpretou José Alfredo, o protagonista de Império, novela de Aguinaldo Silva (81). O personagem, apelidado de "Comendador", se tornou um dos mais icônicos da década, garantindo ao ator prêmios importantes, como o Melhores do Ano do Domingão do Faustão e o Troféu Imprensa de Melhor Ator.

Além do reconhecimento individual, Império levou o Emmy Internacional de Melhor Novela em 2015, consolidando a produção como um sucesso global. O prestígio de Nero seguiu crescendo, e em 2016 ele foi indicado ao Emmy Internacional de Melhor Ator por sua atuação em A Regra do Jogo.

Na trama de João Emanuel Carneiro (54), ele deu vida ao controverso Romero Rômulo, um ex-criminoso que se apresentava como herói do povo, mas tinha uma personalidade ambígua. A novela também foi indicada na categoria de Melhor Novela, tornando-se um dos destaques da teledramaturgia brasileira no exterior.

Carreira ativa

Nos anos seguintes, Alexandre Nero seguiu ampliando seu repertório artístico. Protagonizou séries como Filhos da Pátria (2017) e Onde Nascem os Fortes (2018), além de retornar às novelas em Nos Tempos do Imperador (2021), vivendo o vilão Tonico.

Em 2022, voltou a interpretar o advogado Stênio em Travessia, marcando mais uma parceria com Giovanna Antonelli (48), repetindo o casal que fez sucesso em Salve Jorge. Agora, o ator se prepara para viver o icônico papel de Marco Aurélio no remake de Vale Tudo e estrear a nova novela do Globoplay, Guerreiros do Sol.

Leia também: Ator de História de Amor morreu após divórcio e falência; conheça história