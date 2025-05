Além de Tati Machado, relembre nove famosas que perderam bebês

Nesta terça-feira, 13, Tati Machado anunciou a perda de seu bebê aos oito meses de gestação; veja outras famosas que passaram pelo luto materno

A apresentadora Tati Machado (33) comoveu os fãs ao compartilhar a perda de seu primeiro filho, Rael, no oitavo mês de gestação. O caso da apresentadora não é o único: nos últimos meses, diversas famosas enfrentaram o luto materno após perda durante ou após a gestação. Além de Tati, relembre nove celebridades que perderam seus bebês.

Micheli Machado

A atriz enfrentou a perda de seu bebê há poucos dias, também nos estágios finais da gestação. Com quase tudo pronto para a chegada do filho, Micheli percebeu que ele havia parado de se mexer. Ao chegar ao hospital, foi constatada a ausência de batimentos cardíacos. Ela passou por uma cesárea de emergência: "Ao chegar na maternidade e fazer exames emergenciais, foi constatada a ausência de batimentos cardíacos, que já se encontrava sem vida", revelou em suas redes.

Lexa

A cantora viveu uma gestação de 25 semanas muito desejada. Internada por 17 dias por complicações como pré-eclâmpsia e síndrome Hellp, Lexa deu à luz sua filha em fevereiro, mas a bebê viveu apenas três dias. Em um relato comovente, a artista contou como "sentiu cada chutinho, sonhou com o futuro e enfrentou os dias mais difíceis de sua vida".

"Minha filha amada nos deixou. Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto. Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu senti cada chutinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas pra gente. Foram 25 semanas e quatro dias de uma gestação muuuito desejada! Uma pré-eclâmpsia precoce com síndrome Hellp, 17 dias de internação, Clexane, mais de cem tubos de sangue na semi-intensiva e três na UTI sulfatando e lutando pelas nossas vidas, minha filha", escreveu.

Sabrina Sato

Em novembro de 2024, Sabrina anunciou que havia perdido o bebê que esperava com o ator Nicolas Prattes (28). Ela estava na 11ª semana de gestação e, embora a gravidez fosse mantida em sigilo inicial, optou por dividir a dor com o público. A apresentadora ressaltou a importância do apoio emocional e do acolhimento médico nesse tipo de situação.

Rafa Kalimann

No Dia das Mães de 2024, a influenciadora revelou que havia perdido seu bebê, fruto do relacionamento com Allan Souza Lima (39). Ela compartilhou um vídeo em que falava do sentimento de ser mãe, mesmo sem ter tido a chance de segurar o filho nos braços: "Eu sou mãe, apesar de Deus não ter permitido que eu pudesse pegar meu filho no colo", declarou na época.

Thaeme Mariôto

A cantora, conhecida pela dupla Thaeme & Thiago, já enfrentou cinco abortos espontâneos. Em 2024, ela comunicou mais uma perda, reforçando a luta que muitas mulheres enfrentam em silêncio na tentativa de realizar o sonho da maternidade. Thaeme costuma usar as redes sociais para apoiar outras mulheres e compartilhar informações sobre fertilidade e fé.

Carol Dias

Casada com o ex-jogador Kaká (43), a influenciadora sofreu um aborto espontâneo em razão de má formação fetal. Carol revelou a dificuldade do processo, mas também compartilhou a jornada de fé e aprendizado que seguiu a perda.

Maíra Cardi

Em 2024, Maíra também viveu o luto materno. Segundo ela, não houve sinais clínicos evidentes: o coração do bebê simplesmente parou de bater. Em depoimento nas redes sociais, relatou o impacto da notícia e a dificuldade de aceitar a perda. Mais tarde, anunciou uma nova gravidez, afirmando que seu filho perdido jamais seria substituído, mas seria sempre lembrado.

Lumena Aleluia

A ex-BBB revelou em 2022 que havia perdido um bebê, sem entrar em detalhes sobre o período gestacional. Ela agradeceu pelas mensagens de apoio que recebeu e refletiu sobre o significado espiritual da perda. Para Lumena, o luto materno a fez ressignificar sua própria história com o corpo, a ancestralidade e a maternidade.

Mariana Rios

A atriz e cantora revelou ter perdido seu bebê em 2020 por causa de uma condição autoimune. Em uma carta pública, Mariana escreveu sobre o momento em que o coração do bebê parou. Posteriormente, ela decidiu falar abertamente sobre seu diagnóstico, incentivando outras mulheres a buscarem ajuda médica e emocional.

