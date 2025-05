Adriano Imperador surge com Tata Werneck após confusão nos bastidores

Adriano Imperador coloca ponto final nos rumores de confusão nos bastidores do Lady Night ao posar com Tata Werneck. Entenda o que aconteceu

O ex-jogador de futebol Adriano Imperador colocou um ponto final nos rumores de confusão nos bastidores do programa Lady Night, comandado por Tata Werneck no Multishow. Em um post nas redes sociais na noite de quinta-feira, 15, ele exibiu uma foto com a apresentadora durante um jantar.

“Já entrou para a família”, disse ele na legenda. Afinal, qual foi a confusão? Entenda:

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, o climão nos bastidores do programa Lady Night aconteceu na quinta-feira, 15, nos Estúdios da Globo. A jornalista relatou que ele teria abandonado a gravação de sua entrevista no programa e teria sido grosseiro com a equipe de produção.

Fontes da colunista contaram que ele parecia não estar bem e foi embora da gravação. Horas depois, Tata Werneck explicou o que aconteceu. Carla Bittencourt contou que a apresentadora relatou que teve um problema técnico nos bastidores e a gravação atrasou. Porém, Adriano tinha um compromisso com a família. Apesar dos rumores de confusão, Tata contou que ele foi simpático com ela e até a chamou para jantar naquela noite e ela foi. Tanto que eles posaram juntos para a foto.

Adriano Imperador e Tatá Werneck - Foto: Reprodução / Instagram

O apartamento de Adriano Imperador

Recentemente, Adriano Imperador usou as redes sociais para exibir detalhes de seu luxuoso apartamento no Rio de Janeiro. O ex-jogador de futebol fez um tour pela propriedade para deixar claro que estava sozinho.

Ao chegar em casa pela madrugada, ele fez questão de mostrar que estava sozinho em casa sem dar um contexto do motivo: “Olha gente, para quem tá falando merd* aí, cheguei aqui em casa sozinho. Tá vindo falar merd*, veja bem antes de fazer! Estou aqui em casa sozinho, me acompanhem”, disse o ex-jogador enquanto exibia os cômodos do apê.

Depois de passear pelo hall de entrada e dar uma voltinha na sala de estar, sala de jantar e até na cozinha, ele exibiu detalhes de sua varanda luxuosa com uma vista impressionante: “Olha que vista maravilhosa”, disse o jogador de futebol, que se despediu do pequeno tour mandando um ‘beijo do gordo’ aos seguidores; veja as fotos: