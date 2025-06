Adriane Galisteu recorda afastamento da TV: 'Nunca achei que fosse acontecer'

A apresentadora Adriane Galisteu relembrou o período em que ficou afastada da TV aberta e contou o quanto isso a abalou profissionalmente

Dona de uma longa carreira nas telinhas, Adriane Galisteu coleciona diversos programas de TV em sua trajetória profissional, iniciada em 1995 na atração 'Ponto G', da Rede CNT. A apresentadora, porém, chegou a ficar um tempo afastada da televisão.

Adriane, que atualmente comanda 'A Fazenda', reality show da Record TV, passou quase oito anos longe da TV aberta. Na segunda temporada de 'Barras Invisíveis', série documental sobre a vida da artista, ela falou sobre a incerteza da profissão e contou como a fase vivida no passado a abalou profissionalmente.

"Eu soube dessa incerteza [de seguir no audiovisual] quando eu me vi na geladeira. Eu nunca achei que isso fosse acontecer na minha vida. Tomei uma lambada tão grande, mexeu tão profundamente comigo, profissionalmente falando, que eu ajoelhava e falava com Deus: ‘ O que eu fiz de tão errado?' ", relatou a loira.

" Para mim, não tem um preço maior para um artista do que ele não poder exercer a função dele ", refletiu. Adriane Galisteu, que retornou à TV aberta em 2021 no comando do 'Power Couple Brasil', da Record, já falou anteriormente sobre o período em que ficou afastada.

Em entrevista ao 'OtaLab', cedida em 2021, a apresentadora confessou que sofreu bastante com o fato: " Eu me vi fora do ar e achei que fosse morrer. Falei: 'Agora vou morrer, vou ficar triste, sei lá o que vai acontecer comigo'. Para mim, estar fora do ar era como estar sem um braço. A minha vida toda foi na televisão, dentro desse universo", desabafou ela, na época.

Vale lembrar que a segunda temporada de 'Barras Invisíveis', série documental sobre a vida de Adriane Galisteu com oito episódios, está disponível na Universal+.

O que mais irrita Adriane Galisteu em A Fazenda? Ela revela

Em 2024, a apresentadora Adriane Galisteu surpreendeu ao responder de forma sincera sobre o que mais a irrita no reality show A Fazenda, da Record TV. Comandante do programa rural, ela contou que não gosta de um tipo específico de participante do projeto.

" O que mais me irrita é o que não joga! Quem vai para lá e não quer jogar, tenho vontade de falar: ‘você está tomando o lugar de alguém que quer ganhar esses R$ 2 milhões’. Me irrita, eu saio até o texto", contou ela em entrevista no Programa de Todos os Programas, de Flávio Ricco e Gabi França.

Além disso, ela revelou que sempre fica ansiosa antes do início de uma nova temporada do reality. "Eu juro que saio de casa como se fosse estrear na televisão. É sempre muito diferente. Eu vejo por mim, porque, apesar de ser a minha quarta temporada, apesar de eu assistir desde a primeira, saio sempre como se fosse a primeira vez. Saio nervosa, ansiosa", declarou.

