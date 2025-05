Adriane Galisteu no SBT? Apresentadora reage à revelação de Silvia Abravanel

Ex-SBT, a apresentadora Adriane Galisteu se pronunciou após Silvia Abravanel revelar que a levaria novamente para a emissora

Dona de uma longa carreira nas telinhas, Adriane Galisteu já passou por outras emissoras antes de assumir o cargo de apresentadora de reality show na Record TV. Por quatro anos, entre 2004 e 2008, a loira comandou o extinto programa 'Charme', no SBT.

Recentemente, uma possível volta de Adriane à emissora de Silvio Santos (1930 - 2024) foi bastante comentada. Isso porque Silvia Abravanel mencionou o nome da apresentadora em uma entrevista ao revelar que a contrataria para compor o elenco do canal.

Em conversa com o site 'Quem', Adriane Galisteu reagiu ao comentário de Silvia que, na ocasião, também citou o nome de Rodrigo Faro. Questionada sobre a fala, a apresentadora se mostrou alegre com o carinho da colega de profissão e recordou o período em que as duas trabalharam juntas.

"F iquei feliz [com o comentário], né? A Silvia foi minha diretora, além de ser minha colega de trabalho, porque ela também é apresentadora. Em uma época ela chegou a me dirigir", declarou a loira, deixando em aberto a possibilidade de um possível retorno ao SBT no futuro.

Desde 2021, Adriane Galisteu comanda o reality show rural 'A Fazenda', exibido na Record. Por dois anos, ela apresentou o 'Power Couple Brasil', deixando o cargo após a emissora cancelar a atração - que retornou este ano com Rafa Brites e Felipe Andreoli.

O look de Adriane Galisteu em A Fazenda 16

A apresentadora Adriane Galisteu caprichou na escolha do look para a grande final de A Fazenda 16, ocorrida em dezembro de 2024. Ela surgiu no estúdio do reality show rural com um modelito composto por peças de dois estilistas brasileiros: Alexandre Herchcovitch (look) e Walerio Araujo (chapéu personalizado).

Além disso, a estrela celebrou a conquista de mais uma temporada de sucesso da atração. Ela brilhou ao longo da edição com seu magnetismo, sua entrega e profissionalismo para comandar o confinamento dos peões.

"Estou muito feliz e realizada por mais uma edição desse reality. Tarefa concluída com sucesso!!! Foi uma edição intensa e prazerosa. Só tenho a agradecer a cada um que está comigo – todos da minha equipe – e que fez mais um ano ser um sucesso", disse ela, na ocasião; confira o look!

