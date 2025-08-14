Adriana Colin fala de Faustão e lembra de conselho do apresentador

A apresentadora Adriana Colin relembra de conselho especial que recebeu de Faustão quando trabalhava no ‘Domingão do Faustão’

Na última quinta-feira, 14, Adriana Colin relembrou uma conversa que teve com Fausto da Silva, o Faustão. Ela é apresentadora comercial e marcou presença no programa Domingão do Faustão, da rede Globo, nos anos 2000.

Em entrevista à revista Quem, Adriana contou qual foi o conselho marcante que recebeu de Faustão, que hoje leva para a vida. “Que tudo que é bom, o bom negócio, a coisa boa, tem que ser para os dois lados. Não existe ser uma coisa unilateral, em benefício próprio. Não. Tem que ser sempre bom para todos”, relembrou ela.

A apresentadora compartilhou que, no ano passado, teve a oportunidade de rever o antigo colega de trabalho no aniversário de Luciana Cardoso, esposa de Faustão. Durante a festa, Adriana agradeceu a Fausto por todo o apoio que recebeu durante sua carreira. “Ele estava muito bem. Tive a oportunidade de continuar agradecendo, porque vou agradecer infinitamente. O passo muito importante na minha carreira, como apresentadora, com certeza, foi no programa de maior audiência da televisão brasileira, com os maiores anunciantes e com o maior apresentador de todos os tempos”, contou ela.

O legado de Faustão para as telonas

Adriana Colin pontuou, em entrevista, quais são as razões para Faustão ser um símbolo da televisão brasileira. “Depois do Silvio Santos, que é mais velho, o Fausto é o grande nome da televisão brasileira [...] Quando a gente fala em lar brasileiro, no domingo, em entretenimento, a gente fala desse cara que trouxe uma maneira tão própria de fazer televisão com irreverência, alegria, improviso e o que quem sabe faz”, disse ela.

A apresentadora também destacou a generosidade de Fausto, principalmente com seus funcionários ou colegas de trabalho. “Veio à tona agora, mas ele é tão generoso que nem gosta que se fale muito nisso. Tantas coisas que ele fez que o grande público não sabe, que ele continua fazendo. Ele trata todas as pessoas de uma maneira tão inclusiva e generosa. Pessoas que trabalhavam com ele disseram: 'A gente dá a vida para ele, porque, com certeza, ele fará mais em vida pela minha família do que eu mesma faria'. Já ouvi isso de várias pessoas que trabalhavam com ele”, afirmou ela.

Além disso, ela destacou a autenticidade e a paixão do famoso pelo improviso. “Ele não gostava de nada forjado, era do improviso, daquilo que tem que ser espontâneo e real. Ele quebrava todas as barreiras quando sequer sentisse que alguém estava fazendo alguma coisa ensaiada. Ele gostava daquilo que era o Brasil, que é a audiência, não dá para subestimá-la”, acrescentou a apresentadora.

