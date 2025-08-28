Abiane Souza celebra dois programas na TV Aparecida: ‘Turbilhão de emoções’

A apresentadora Abiane Souza completa 20 anos de carreira e fala sobre a nova fase à frente do "Viva Tarde" e do projeto "Retratos Femininos"

Aos 44 anos, a apresentadora Abiane Souza vive um dos momentos mais marcantes de sua trajetória. Jornalista por formação e hoje apresentadora de destaque na TV brasileira, ela comemora 20 anos de carreira assumindo com propósito a missão de comunicar e emocionar. À frente de dois programas na TV Aparecida, o diário "Viva Tarde", ao vivo, e o recém-lançado "Retratos Femininos", exibido aos sábados, Abiane se firma como uma comunicadora que transita entre entretenimento, jornalismo e histórias de vida com sensibilidade rara.

“Não sei se um dia imaginei exatamente esse lugar, mas sempre soube que queria viver de comunicar e tocar pessoas com a palavra”, afirma a apresentadora, que conquistou o público com seu carisma e dedicação.

A trajetória no "Santa Receita"

Natural de Campos do Jordão, no interior de São Paulo, Abiane relembra a experiência de 11 anos no "Santa Receita", sendo os últimos cinco como apresentadora, substituindo Claudete Troiano. “Recebi o convite para apresentar e senti um turbilhão de emoções: alegria, responsabilidade e, claro, um friozinho na barriga”, conta.

Sobre o programa, ela destaca: “O 'Santa Receita' é um capítulo muito especial na minha história. Comecei como repórter, vindo do jornalismo, e foi meu primeiro contato direto com o entretenimento – e eu me apaixonei de imediato. Foi ali que descobri a liberdade de ser ainda mais autêntica diante das câmeras. A Claudete é uma grande referência, e aprendi muito com ela, mas segui o meu caminho sendo a Abiane que sempre fui. Eu acredito que somos substituíveis em funções, mas insubstituíveis na nossa essência. O programa me abriu portas, mas, acima de tudo, me abriu horizontes.”

Crescer em Campos do Jordão ensinou Abiane a valorizar a simplicidade e a força dos sonhos. “Desde pequena eu sabia que queria trabalhar com comunicação, mas nunca tracei com exatidão onde isso me levaria. Sempre me dediquei muito em cada passo, acreditando que o caminho se constrói caminhando. Estar hoje na TV nacional talvez não fosse algo que eu visualizava quando criança, mas era, sem dúvida, algo que eu sempre desejei: falar com pessoas, estar perto delas e fazer a diferença por meio da palavra”, revela.

Rotina intensa entre TV e rádio

Hoje, Abiane apresenta dois programas na TV e também se aventura na rádio. “Minha rotina é intensa, mas é também uma grande fonte de realização. Apresento o 'Viva a Tarde' ao vivo, gravo o 'Retratos Femininos', que vai ao ar aos sábados, e agora tenho a oportunidade de me aventurar na rádio. Cada veículo tem sua magia: a TV me conecta pelo olhar, pelos gestos, pela presença; já o rádio me aproxima pelo som da voz, pela intimidade da escuta. Mas, no fundo, eu me realizo é no ato de comunicar. O lugar pouco importa, desde que haja conexão verdadeira com as pessoas”, comenta.

Idealizado por Abiane, o "Retratos Femininos" nasceu para dar visibilidade a mulheres inspiradoras de todo o país. “É um projeto do coração. Acredito profundamente na força das mulheres: quando nos unimos, nos tornamos símbolo de resistência, cura e transformação. Cada entrevistada carrega uma história única, mas ao ouvi-las é como se estivéssemos diante de um espelho – refletindo também a nossa própria caminhada. Me emociono, e acredito que a emoção não fragiliza, mas humaniza”, explica.

Lições e próximos sonhos

Sobre os aprendizados do projeto, Abiane reflete: “O programa me mostrou, de forma ainda mais profunda, que nós, mulheres, somos uma criação divina cheia de potência. Temos força, sensibilidade e uma capacidade de cura extraordinária. Quando nos unimos, nos tornamos apoio, inspiração e esperança umas para as outras. É lindo perceber que contar histórias é também um caminho de transformação.”

Com 20 anos de carreira, ela revela que seu maior sonho permanece o mesmo: “Meu maior sonho continua sendo o mesmo: me comunicar cada vez mais, ampliar conexões e continuar contando histórias que toquem e transformem vidas. Quero levar minha voz a novos lugares, talvez novos formatos, mas sempre com a mesma essência: a de fazer da comunicação uma ponte entre corações. O futuro, para mim, é um convite aberto a continuar vivendo esse propósito.”