60 anos da Globo: saiba qual foi a audiência do show especial

A Globo exibiu na noite desta segunda-feira, 28, o show em comemoração aos 60 anos da emissora. Veja como foi a audiência em São Paulo

Após 60 horas de programação especial, a Globo exibiu na noite desta segunda-feira, 28, o show em comemoração aos 60 anos da emissora. O evento, que aconteceu no Rio de Janeiro e contou com a presença de vários artistas que fazem parte da história do canal, marcou bons índices de audiência.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Notícias da TV, o especial registrou 15,6 pontos na Grande São Paulo. O número representa um aumento de 51,4% de audiência em relação às quatro últimas semanas, em que foram transmitidos os filmes Revolução na TV (9,9 pontos) e Mussum: O Filmes (10,6 pontos), além do especial Falas da Terra (9,1 pontos).

Até então, o melhor desempenho de 2025 havia sido do longa-metragem Missão Resgate (2021), que alcançou 13,5 pontos no dia 6 de janeiro. O filme foi exibido após um capítulo inédito de Mania de Você, que registrou média de 22,0 pontos.

Ainda conforme o portal, o show foi a sétima maior audiência da TV brasileira, ficando atrás apenas de seis outras atrações da própria Globo: Jornal Nacional e Vale Tudo, que registraram 22,5 pontos; Dona de mim: com 22,2; SP 2: que registrou 1,2 pontos; Garota do Momento com 19,6 pontos; e Tieta no Vale a Pena Ver de Novo: 17,1 pontos.

Quanto vale um ponto no Ibope?

Vale lembrar que na Grande São Paulo, a região mais importante para o mercado publicitário, cada ponto de audiência em 2025 representa 77.488 domicílios, sendo 199.313 pessoas. Os valores são atualizados no início de cada ano com base nas estimativas populacionais do IBGE, de forma que cada ponto represente 1% do universo pesquisado em cada praça.

Leia também: 60 anos da Globo: Veja os looks dos famosos para o show especial