Sônia Lima faz confissão sobre maternidade: 'Estão falando do meu orgulho!'

Em entrevista à CARAS Brasil, Sônia Lima fala do espetáculo 'Amante com Amante se Paga' e da relação com o filho Diego Montez e enteado Wagner Montes Filho

Sônia Lima (59) está em cartaz com o espetáculo Amante com Amante se Paga este é o retorno da atriz aos palcos e faz parte da sua comemoração dos 45 anos de carreira. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora revela sobre as transformações na trajetória artística e abre a intimidade ao falar da família.

Fruto de um casamento feliz e respeitoso com Wagner Montes (1954-2019), Sônia Lima é mãe de Diego Montez (35) e madastra de Wagner Montes Filho (38). A apresentadora não poupa elogios e se derrete ao falar da relação com os dois.

"Vocês estão falando do meu orgulho! Diego, Waguinho, são meus amores. Tem o Enzo também que é o meu neto [...] A minha relação é a melhor possível. Tudo que eu posso fazer por eles, eu faço. Eu paro tudo o que eu estou fazendo para ajudar cada um deles. Eu amo demais, eu amo de paixão esses dois meninos. Eles são a minha vida e o meu orgulho", declara.

Diego Montez optou por seguir o caminho da mãe na arte e Wagner Montes Filho no pai com o jornalismo. Sônia menciona que nunca obrigou nenhum deles a ingressarem no mesmo ramo, porém brinca com a situação.

"E assim, pé de manga não dá jaca. Por mais que a gente tentou levar eles para um outro lado, não adianta. O Waguinho puxou a linha do pai dele, essa coisa do do jornal policial. O Diego puxou o meu lado. O Diego é um ator, cantor, dança, produz, dirigiu um espetáculo lindo agora. Ele é um ator completo. Eu tenho um orgulho tremendo", confessa.

Sônia Lima está em cartaz no Teatro Mooca com a peça/ Foto: Divulgação

Nascida na cidade de Osasco, São Paulo, Sônia Lima é atriz, apresentadora, ex-cantora e modelo com mais de 45 anos de carreira e segue em cartaz até o dia 31 com a peça 'Amante com Amante se Paga', no Teatro Mooca. Abaixo, ela dá mais detalhes de sua trajetória e projetos futuros. Confira trechos editados da conversa.

Sonia, para quem não viu ainda a peça, o que pode esperar?

O título já diz tudo, né? Um amante que com outro amante se paga. Mas a forma que tudo isso é contado, a forma que tudo isso, se desenrola, o processo, é tudo muito divertido. Eu acho que vale muito a pena. As pessoas que tem ido assistir a peça, tem se divertido muito, rindo muito. Isso que é gostoso, quando a gente está no palco contando uma história e sentindo que a gente está trazendo um pouquinho de diversão, um pouquinho de alegria nesse mundo tão pesado que a gente vive hoje.

Qual a importância do humor?

Eu acho que é fundamental, a gente está no palco fazendo aquilo que a gente ama e é muito bom quando a gente pode tirar sorriso, uma gargalhada e deixar a pessoa sair de dentro de um teatro mais leve e menos estressada. Isso não tem preço.

Na sua opinião, por que levar este tema aos palcos?

É mais do que uma comédia, é um convite para rirmos daquilo que, muitas vezes, é difícil encarar. Com um o humor leve e irreverente dos anos 80, o autor AzizJabbour nos transporta para um tempo onde rir das relações era também uma forma de entendê-las. É um olhar divertido sobre temas delicados, que nos faz pensar sem pesar. No fim, rir do que dói é também uma maneira de curar.

São 65 anos de idade em plena atividade, como define seu momento da carreira?

Uma celebração. Celebração da trajetória, saúde, força e, principalmente, paixão que eu tenho pelo palco, pelas câmeras e por tudo que envolve arte, quando estou produzindo me sinto viva! Esse momento da minha carreira é de maturidade com brilho nos olhos. É quando a gente sabe quem é, o que quer dizer e diz com verdade.

Sente que existe um certo etarismo no meio artístico?

Rola sim, mas eu enfrenta com bom humor afinal eu estou envelhecendo você também vai... Enfim, todos vão... Não dou muito Ibope e o enfrento com muito trabalho, presença, entrega. Eu prefiro seguir mostrando que idade não é limite, é bagagem. E quanto mais leve a gente carrega, mais longe vai. Costumo dizer: no teatro, o corpo fala. No audiovisual, o olhar completa o que não é dito. E quando o estatismo é bem usado, ele não paralisa, ele prende a atenção.

Leia mais em:Sônia Lima fala sobre demissão de Wagner Montes Filho: ‘Surpresa'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: