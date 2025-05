Saulo Vasconcelos compartilha conexão com as filhas através da arte: 'Orgulhosas de mim'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Saulo Vasconcelos abre o coração ao falar sobre relação com as filhas e desafios da paternidade com rotina de ator

Saulo Vasconcelos (51) é conhecido como um dos grandes talentos do teatro musical brasileiro, mas também atua para além dos palcos como dublador. Entre os muitos personagens que marcaram sua carreira no cinema, o que mais faz sucesso com as filhas é Maui, o semideus de Moana. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator compartilha conexão com as herdeiras através da arte: "Orgulhosas de mim", declara.

Orgulho da família

De Fantasma da Ópera ao semi-deus que virou ícone da nova geração, Saulo Vasconcelos é um dos artistas mais multifacetados das artes brasileiras, mas, para duas meninas em Brasília, ele é só “o pai”.

Com 25 anos de carreira no teatro musical e uma trajetória sólida na dublagem, Saulo reflete sobre os caminhos da arte, mas também sobre os vínculos que ela ajudou a construir — sobretudo com as filhas. “Elas não paravam de comentar com as amiguinhas da escola que o pai delas era o Maui. Foi muito emocionante ver esse orgulho”, conta o ator, que voltou ao personagem da Disney em Moana 2.

Depois do sucesso estrondoso de Moana, que encantou crianças (e adultos) ao redor do mundo, Saulo retorna ao estúdio de dublagem para dar voz novamente a Maui, o irreverente e carismático semideus da cultura polinésia. Se no primeiro filme a surpresa foi o impacto imediato com o público, desta vez o ator confessa que viveu o processo com uma carga emocional diferente por causa das filhas.

“A coisa que eu mais amei de todo esse processo foi saber que minhas filhas já tinham idade suficiente pra ficar orgulhosas de mim”, revela. O reconhecimento dentro de casa se tornou combustível: “Elas ficavam animadas, compartilhavam com as amigas, era um sentimento muito bonito”.

Entre teatros, estúdios e redes sociais

Com mais de duas décadas de carreira, o ator construiu um dos currículos mais respeitados do teatro musical brasileiro. Sua performance em O Fantasma da Ópera é lembrada até hoje como um dos marcos da cena. “Foi um divisor de águas, sem dúvida. Não só pelas mil apresentações que já fiz, mas por todo o crescimento pessoal e emocional que esse personagem me trouxe”, diz ele, com gratidão.

A dublagem, no entanto, abriu outras portas, inclusive para públicos que nem sempre lotam plateias de musicais. “No primeiro Moana, meu WhatsApp pipocava de mensagens diárias. Era amigo antigo, gente que eu nem via há tempos. As redes sociais também ajudaram muito. Fiz um TikTok recentemente que bateu um milhão de visualizações em menos de 48 horas. É um mundo à parte e maravilhoso!”, relata.

Paternidade à distância

Atualmente, Saulo vive em São Paulo, mas suas filhas moram em Brasília com a mãe. A distância imposta pela rotina artística é um desafio constante que o ator encara com honestidade: “Sinto muita falta delas todos os dias quando estamos separados”.

Tanto que a decisão sobre novos projetos, agora, passa inevitavelmente por esse afeto: “Ainda não tenho nada em vista. Vivo mês a mês. Assim que termino qualquer projeto, já quero voltar pra elas”.

