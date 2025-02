Rodrigo Phavanello retorna aos palcos e abraça nova fase: 'Sempre em busca de novos desafios'

Em entrevista à CARAS Brasil, Rodrigo Phavanello vibra com retorno aos palcos no espetáculo 'Casa, Comida e Alma lavada' e adianta novidades na carreira

Rodrigo Phavanello (48) está em contagem regressiva para o retorno do espetáculo Casa, Comida e Alma Lavada. Após temporada no Rio de Janeiro, a peça estreia palcos de São Paulo. Na trama, ele interpreta Luís Alberto. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator detalha sobre a comédia e novos projetos na carreira.

Casa, Comida e Alma Lavada está com estreia em São Paulo anunciada para o dia 8 de março, no palco do Teatro União Cultural. O espetáculo retrata o casamento com muito humor e irreverência. Rodrigo Phavanello opina porque a obra é tão popular.

"Casamento e relacionamento são experiências universais. Todo mundo já viveu ou conhece alguém que passou por situações parecidas com as que mostramos no palco. A peça traz um olhar divertido sobre as diferenças entre homens e mulheres, as manias, os desentendimentos e também os momentos de cumplicidade que fazem parte da vida a dois. O público se identifica", analisa.

Phavanello acredita que o humor é uma forma leve e inteligente de falar sobre algo tão presente na vida das pessoas. Rodrigo avalia ser importante retratar esse assunto nos palcos e confessa quais são os maiores desafios.

"É um tema atemporal, que sempre desperta identificação no público. O desafio está justamente em equilibrar humor e realidade, trazendo situações que façam as pessoas rirem, mas também se enxergarem na história. Além disso, é preciso construir personagens autênticos, com falhas e qualidades, para que o espetáculo seja genuíno e envolvente", declara.

FASE DE NOVIDADES

Recentemente, Rodrigo Phavanello retornou do continente africano, onde morou por nove meses para gravar a telenovela Mahinga, produzida pela Diamond Films e transmitida pela DSTV. O ator revela que foi um período de grande aprendizado.

"Uma experiência incrível e muito enriquecedora. Tive a oportunidade de mergulhar em uma nova cultura, trabalhar com uma equipe talentosa e contar uma história envolvente que conquistou o público. Foi um desafio profissional e pessoal que me fez crescer muito como ator", reflete.

O último trabalho do ator na teledramaturgia brasileira foi em Gênesis(2021). Ele abre o jogo sobre retorno às novelas no Brasil: "Estou sempre aberto a novos projetos e desafios. Amo a teledramaturgia e, se surgir um convite interessante, com certeza estarei pronto para voltar às telas".

Agora que retornou ao Brasil, Rodrigo Phavanello garante novidades. Para além da peça, ele menciona que está focado em projetos de palestras e treinamentos: "Algo que tem me motivado bastante", afirma o ator e adianta.

"Com certeza, vem novidades por aí! Estou sempre em busca de novos desafios, tanto no teatro quanto na TV e no audiovisual. E, claro, a teledramaturgia sempre faz parte dos meus planos. Existem algumas conversas em andamento, e em breve espero poder compartilhar mais detalhes sobre os próximos passos da minha carreira!", finaliza o ator Rodrigo Phavanello.

