Oscar Magrini debate amor nos palcos e encarna desafio: 'Essa carreira te exige muito'

Oscar Magrini está no espetáculo 'Troca-Troca'; em entrevista à CARAS Brasil, o ator detalha este projeto e fala de influenciadores atuando

Oscar Magrini (63) está em contagem regressiva para seu retorno aos palcos com a comédia Troca-Troca, com estreia marcada para o sábado, 03, no Teatro Gazeta. Neste espetáculo, ele interpreta Renatão, um homem bastante polêmico. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator detalha este projeto e reflete ao falar das transformações ao longo da carreira: "Te exige muito".

A peça questiona os padrões de beleza que afetam a autoestima das pessoas, traz uma visão bem-humorada sobre os desafios do amor no século XXI e propõe uma reflexão sobre a importância da comunicação.

Oscar Magrini fala do espetáculo e personagem: "O Renatão é um machista, e para eu abordar este assunto de relacionamento, é interessante porque o teatro imita a arte. Eu tenho certeza de que muita gente vai se ver", afirma.

Elenco da peça 'Troca-Troca'/ Foto: Divulgação

TRAJETÓRIA MARCADA PELA VERSATILIDADE

O ator tem muito orgulho de sua trajetória artística, onde menciona já ter trabalhado em 40 novelas, 17 peças de teatro e 25 filmes. Oscar Magrini, porém, declara que a profissão tem seus desafios e o mais complicado é se manter.

"Chegar onde eu cheguei é difícil? É difícil, mas o permanecer é muito difícil, porque essa carreira te exige muito, ela te mastiga, ela te usa, depois descarta e troca por influencers, por pessoas que têm seguidores no YouTube", declara.

Magrini debate a presença de influenciadores no audiovisual: "Não é porque a pessoa tem 10 milhões de seguidores que esses 10 milhões de seguidores vão assistir à sua novela, vão assistir ao seu trabalho. Não! Tirando o trabalho de ator para colocar influencer".

Oscar expressa orgulho de sua trajetória marcada pela versatilidade e com personagens tão diferentes: "Eu fico muito feliz porque eu jogo em todos os cantos. Eu jogo no teatro, cinema e televisão e você pode ver [...] Um personagem completamente diferente do outro. É isso que é audacioso, é isso que eu gosto, transgredir, passar barreiras, fazer coisas diferentes", analisa.

"Nunca eu falo: 'Eu não vou fazer!' Deixa eu ler, deixa eu estudar e [vou] fazer. É muito interessante isso, eu amo o que eu faço! Não posso chamar de trabalho, eu tenho prazer em fazer o que eu faço, chamado de trabalho", finaliza o ator Oscar Magrini.

SERVIÇO

Data: de 3 de maio a 29 de junho

Teatro Gazeta | 700 lugares

Av. Paulista, 900, Bela Vista, São Paulo

Cafeteria e acessibilidade

Leia mais em:Oscar Magrini celebra os 35 anos de casamento com atriz. Saiba quem é

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: