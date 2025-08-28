Miriam Freeland sobre conexão entre Brasil e Portugal: 'Experiência muito rica'

Em entrevista à CARAS Brasil, Miriam Freeland revela tudo sobre parceria com o marido e produções que conectam Brasil e Portugal; saiba tudo

Miriam Freeland está na mais recente temporada de Morangos com Açúcar em Portugal, série juvenil que fez sucesso por quase uma década na TVI e atualmente também disponível via Prime Video no Brasil. A atriz, com vasta trajetória na televisão brasileira — de A Viagem a O Cravo e a Rosa” — vem fortalecendo sua presença internacional com papéis marcantes, especialmente nos palcos.

Paralelamente, ela lidera a temporada carioca da saga infantil “Diário de Pilar”, encenando com sucesso as versões na Grécia e na Amazônia, simultaneamente em cartaz entre 2 e 31 de agosto no Teatro EcoVilla Ri Happy. Em entrevista para a CARAS Brasil, ela contou tudo sobre o espetáculo, parceria com o marido e mais.

Você está vivendo um momento especial com projetos em exibição tanto no Brasil quanto em Portugal. Como tem sido equilibrar essa ponte entre os dois países e o que mais te encanta em trabalhar nas duas culturas?

"Tem sido uma experiência muito rica, que a gente tem adorado viver. Não só pela possibilidade de abrir novas portas, mas também pelo intercâmbio em si; trocar com artistas portugueses, entender melhor a realidade cultural do país, que é bastante diferente da do Brasil, inclusive pelas próprias dimensões e contextos históricos de cada lugar. É uma vivência muito interessante, de abertura de caminhos. A possibilidade de abrir espaços com o nosso trabalho, de promover trocas culturais e intercâmbios através da língua portuguesa. Isso é algo muito especial e um verdadeiro privilégio."

Você e o Roberto Bomtempo têm uma trajetória admirável juntos, tanto na vida pessoal quanto profissional. Como essa parceria influencia na escolha e realização dos projetos que vocês produzem e atuam?

"Eu e o Roberto completamos 20 anos juntos este ano, e ele sempre foi muito produtivo. Quando nos conhecemos, eu também tinha essa vontade de produzir, e acabou que, juntos, nos tornamos uma verdadeira fábrica de ideias. O Roberto é extremamente criativo, está sempre com novos projetos, querendo experimentar coisas novas, e eu aprendi muito com esse processo. Hoje posso dizer que me tornei uma produtora cultural. Já me vejo assim, tanto no teatro quanto no audiovisual. Acho que isso fortalece muito nossa parceria profissional, porque é complementar: gostamos de trabalhar juntos e conseguimos encontrar uma forma harmônica de conciliar trabalho e vida pessoa. Mas, acima de tudo, porque realmente gostamos de estar juntos. Os projetos acabam nascendo desse nosso encontro. Vamos encontrando o nosso caminho, no nosso tempo, no nosso tamanho, com o nosso jeito. Mas sempre fazendo o que a gente gosta e acredita que precisa ser feito."

Depois de uma turnê em Portugal, os espetáculos da saga ‘Diário de Pilar’ chegam ao Brasil para uma nova temporada. O que o público brasileiro pode esperar dessa montagem e como foi a recepção das peças pelo público português?

"A gente já fez “Diário de Pilar na Grécia”, “Diário de Pilar na Amazônia” e também em Portugal — não só no Brasil, mas fizemos apresentações em Portugal também. E agora a gente retoma com uma primeira temporada que reúne os dois espetáculos. Vai ser muito especial, porque o público vai ter a oportunidade de assistir a um e depois assistir ao outro. De certa forma, há uma ligação entre eles.O público se renova muito. Tem quem cresceu e continua apaixonado pela Pilar e vem ver. Eu costumo brincar que os pré-adolescentes são um público muito fiel nosso. Mas também tem o público infantil, que está chegando agora, seja porque já conhece a Pilar pelos livros e se encanta com o espetáculo, ou porque conhece a personagem primeiro na peça e depois vai atrás dos livros. Essa troca entre as duas linguagens é muito rica. Flávia Lins e Silva, autora da série, sempre se mostra muito feliz por a gente continuar tocando o projeto, por conseguir dar longevidade a ele. Vai ser muito legal essa temporada no Teatro EcoVilla. A gente está muito animado e quer que todo mundo vá lá nos assistir!"

Leia também: Letícia Tomazella fala sobre sucesso em produções de true crime: 'Presente'