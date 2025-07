Marjorie Gerardi estrela peça Closer e fala sobre 20 anos de carreira: 'Propósito'

Em entrevista à CARAS, a atriz Marjorie Gerardi, estrela da peça Closer, fala sobre sua trajetória nas artes e avalia momento profissional; saiba tudo

Com 20 anos de carreira, Marjorie Gerardi vive um dos momentos mais intensos de sua trajetória. Em 2025, a atriz, produtora e bailarina estreia dois filmes nos cinemas e protagoniza o espetáculo Closer nos palcos paulistanos, ao lado de José Loreto, Rafael Lozano e Larissa Ferrara. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz contou tudo sobre esta nova fase profissional.

Além do trabalho artístico, Marjorie se destaca na gestão de quatro faculdades ao lado da mãe. Natural de São Paulo, ela também celebra sua versatilidade em papéis no cinema, como em Festa do Peão de Barretos e Por Um Fio, adaptação da obra de Drauzio Varella. Leia completa abaixo:

2025 marca 20 anos da sua carreira artística e chega com um ritmo intenso de estreias no cinema e no teatro. Como você equilibra tantos projetos criativos ao mesmo tempo, em que administra faculdades com a sua família?

Completar 20 anos de carreira em 2025 é muito simbólico para mim. Olho para trás e vejo uma trajetória construída com muito amor, dedicação e desafios. Este ano, realmente, está sendo um dos mais intensos da minha vida: são 2 projetos no teatro, 2 no cinema e 1 nos bastidores, com a produção do espetáculo ‘Closer’. Que sou produtora e atriz. Ao mesmo tempo, sigo atuando na área da educação como empresária, administrando faculdades ao lado da minha família. Esse trabalho exige visão estratégica, gestão de pessoas e um compromisso diário com a formação de outros — algo que me inspira muito e me conecta com o coletivo. O segredo, para mim, está em dois pilares: organização e afeto. Tenho uma agenda bem planejada, mas aprendi a ouvir o tempo das coisas e o meu próprio corpo. Também tenho uma rede de apoio muito forte — minha família e minha equipe que me ajudam a manter o equilíbrio emocional e prático. Cada escolha que faço tem um propósito, então mesmo nos dias mais corridos, consigo sentir que estou no caminho certo.



Em “Closer”, além de viver a intensa Anna nos palcos, você também esteve à frente da idealização e produção do espetáculo. O que te motivou a trazer essa obra para os palcos brasileiros e o que mais te desafia nessa união entre atuação e bastidores?

"Ela é uma obra que sempre me atravessou de forma muito profunda. A complexidade das relações humanas, os desejos não ditos, os jogos de poder e vulnerabilidade entre os personagens, tudo isso me instiga como artista e como mulher. Sentia que essa história ainda tinha muito a dizer ao público brasileiro, especialmente em tempos em que falamos tanto sobre afeto, identidade e autenticidade nas relações. Estar à frente da produção foi uma escolha quase orgânica. Eu precisava me envolver por inteiro — não só como intérprete da Anna, mas como alguém que acreditava no impacto dessa narrativa no nosso cenário cultural. É um desafio grande, claro. Conciliar a entrega emocional da atuação com as demandas práticas e estratégicas dos bastidores exige equilíbrio, mas também me deu uma liberdade criativa que foi transformadora. Entender o espetáculo como um todo, da concepção à última fala no palco, me fez crescer como artista e como mulher produtora."



Você precisou aprender canto, violão e até equitação para viver Ana Amélia no filme da “Festa do Peão de Barretos”. Como esses mergulhos nas personagens impactam sua vida pessoal e a artista que você é hoje?

"Cada preparação é um mergulho que transforma. Para viver a Ana Amélia, precisei aprender não só técnicas novas como o canto, o violão e a equitação, mas também mergulhar no universo simbólico que ela representa — o sertanejo, o interior, a força e a doçura de uma mulher que carrega tradição e paixão na voz. Esses aprendizados ultrapassam o set. Eles ficam no corpo, na alma. Aprender a cantar foi, por exemplo, um exercício de vulnerabilidade imenso. Me fez acessar camadas minhas que talvez eu nem tivesse coragem de encarar sem a personagem como ponte. E andar a cavalo, sentir o tempo do animal, o silêncio do campo, tudo isso me colocou em contato com uma outra forma de presença. Como artista, saio dessa experiência mais inteira, mais disponível. E na vida pessoal, levo comigo uma escuta mais afinada".

