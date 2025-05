Larissa Luz incorpora história silenciada nos palcos: 'Diz muito sobre um povo esquecido'

Larissa Luz integra o elenco do espetáculo 'Torto Arado'; em entrevista à CARAS Brasil, a atriz fala da peça e reflete sobre carreira

Larissa Luz (37) está em contagem regressiva para o seu retorno aos palcos com o espetáculo Torto Arado – O Musical – Turnê Nacional. Na peça, ela dá vida a Bibiana, uma das heroínas da trama. EM entrevista à CARAS Brasil, a artista fala sobre a peça e reflete sobre as transformações na carreira ao longo dos anos.

Torto Arado: O Musical, estreia no 17 de maio, no teatro Riachuelo, Rio de Janeiro, e é uma adaptação teatral do premiado livro de Itamar Vieira Junior. A atriz encara o espetáculo como um grande presente em sua carreira e confessa ter uma relação afetuosa com a obra.

"Foi um presente para mim, a princípio eu não ia fazer, eu estava com outros objetivos e projetos, mas Elisio [me convidou] e falou: 'a gente quer muito você'. E eu tenho uma relação com o livro que é antiga, minha mãe é professora de literatura foi uma das primeiras leitoras do livro e quando ela leu ficou muito tocada", afirma.

Larissa Luz reforça que é uma tarefa desafiadora levar a obra aos palcos, pois é a adaptação de um clássico bastante popular: "Não é fácil trazer uma história dessa para o teatro e, principalmente, para o teatro musical. É uma grande responsabilidade".

Foto: Caio Lírio

'DIZ MUITO SOBRE UM POVO ESQUECIDO'

Torto Arado é um romance brasileiro escrito pelo autor baiano Itamar Vieira Junior, a história é ambientada no sertão baiano, em Água Negra, uma fazenda fictícia na Chapada Diamantina. Larissa Luz aponta sua opinião sobre este clássico da literatura.

"Para mim, Torto Arado é uma história que diz muito sobre um povo esquecido, um povo que não é visto, que não tem atenção, é um povo que briga por condições mínimas, dignas. É sobre mulheres, líderes, que brigam pelo seu povo, brigam pelas suas causas, brigam pela sua gente. É sobre justiça", declara.

"É uma coisa muito simbólica para mim dentro da história, dentro da trama. É sobre justiça e a justiça no âmbito humano. Eu, pessoalmente, também penso muito nisso e para mim foi um dos pontos da história que me tocou também. É sobre como a justiça atua dentro da nossa vida, dentro das nossas histórias e como que a gente vai reivindicar o justo", complementa.

A ARTE FALA MAIS ALTO

Larissa Luz é atriz, cantora, compositora, apresentadora e possui uma vasta carreira artística, ela refelte sobre as transformações ao longo dos anos e aponta que se sente realizada na atual fase de sua trajetória na arte.

"Eu sempre gostei de criar. Eu sempre me senti plena criando, desenvolvendo arte. Nunca foi sobre fama. Hoje eu me sinto assim, tranquila em relação aos meus projetos e desejando fazer projetos que me contemplem. Como diz Nina Simone: 'O ator tem que refletir o seu tempo'. E eu acho que eu tenho conseguido isso", finaliza a atriz.

