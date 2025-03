Haysam Ali leva história de serial killer brasileiro para público internacional: 'Papel complexo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Haysam Ali fala sobre desafios como ator no mercado internacional e revela detalhes de papel como serial killer brasileiro

No próximo sábado, 8, o ator Haysam Ali (36) leva a história de Marcelo Costa de Andrade, serial killer brasileiro conhecido como “Vampiro de Niterói", para o público internacional. A peça Vampire of Rio, que estreará em Hollywood para depois chegar ao Brasil, representa um marco na carreira do ator, que encara a jornada como artista em solo norte-americano. Em entrevista à CARAS Brasil, ele fala sobre viver o personagem: "Papel complexo", declara.

Jornada pela arte

Apesar de sempre ter sentido paixão pela atuação, Haysam conta que passou grande parte da infância focado em outras áreas. “Joguei voleibol pela federação e fui bolsista durante grande parte da minha formação, então não tinha tempo suficiente para conciliar com o teatro”, revela.

Foi apenas na faculdade que ele conseguiu se dedicar à atuação, e anos depois, decidiu abandonar o mercado corporativo para seguir o sonho artístico.

“Mudei-me para Los Angeles e fiz diversos testes em escolas de atuação, até que fui aceito na Stella Adler. Desde então, tenho me dedicado exclusivamente à minha arte. Tem sido desafiador, principalmente por questões financeiras, mas não existe nada mais compensador do que se dar a chance de viver os sonhos da sua criança interior”, revela o ator, destacando que o autoconhecimento foi a parte mais transformadora de sua formação.

O caminho para o sucesso internacional, no entanto, não foi fácil: “Acho que a pressão existe em qualquer lugar, porém, nada é impossível”, afirma. Com cidadania americana e fluência no inglês, Haysam conseguiu abrir portas no concorrido mercado de Hollywood, que hoje está mais receptivo a artistas estrangeiros, principalmente, como ele destaca, com a ascensão do streaming.

Papel duplo

Interpretando tanto Marcelo quanto o psiquiatra que o acompanhou, Haysam transita entre dois personagens opostos, explorando camadas psicológicas profundas e trazendo uma reflexão sobre traumas, abusos e as consequências sociais que podem moldar comportamentos extremos.

Para o ator, a construção de Marcelo foi um dos maiores desafios de sua carreira: “Acredito que não existe história que, quando bem elaborada, não atinja o público de forma universal”, explica. “Algo interessante que aprendi sobre o meu personagem é a semelhança de seus atos com os de americanos com o mesmo histórico, como Jeffrey Dahmer, os irmãos Menendez, e diversos outros. Essas histórias têm uma relação em comum: a infância, os traumas e a necessidade de serem vistos por uma sociedade que os 'abandonou'."

"Em momento algum, a peça vem à tona para defender ou justificar a crueldade dos atos de Marcelo, mas sim para fazer uma reflexão sobre as influências que possam ter levado pessoas como ele a se comportarem dessa forma."

Além de interpretar Marcelo, Haysam também vive o psiquiatra que acompanhou o caso. Para diferenciar os dois personagens, o ator trabalhou intensamente na composição corporal e vocal. “Estou criando dois personagens completamente diferentes, nos quais as pessoas vão conseguir diferenciar pela voz, pela forma como se comportam, pela maneira com que se movem, com uma clara diferença entre Marcelo, diagnosticado com sérios problemas mentais, e o médico que busca entendê-lo e ajudá-lo, e que, no fundo, também é um ser humano, com suas próprias emoções.”

Trabalho emocional

Incorporar um personagem como Marcelo Costa de Andrade exige um preparo emocional intenso, algo que Haysam sentiu ao longo do processo. “Trata-se de um papel muito complexo, que exige que eu esteja aberto emocionalmente para viver, ou chegar perto de viver, o que eles viveram. Sem nenhuma abertura para julgamentos, o que penso não interessa; não estou lá para expor minha opinião, e sim para encarnar de forma justa a trajetória dos dois personagens."

Para ele, a peça equilibra elementos psicológicos, sociais e políticos, abrindo espaço para debates sobre a sociedade e suas falhas. “Vampire of Rio é uma reflexão de cunho social e político, e, ao mesmo tempo, bastante emocional."

Com uma estreia de peso em Hollywood, a peça deve seguir para festivais ao redor do mundo antes de chegar ao Brasil. “Ainda não posso dar muitos detalhes, mas aguardem novidades”, promete o ator. “Pedi para os meus empresários não me enviarem nada novo até finalizarmos essa primeira etapa. Estou 100% dedicado a este projeto, porque sei que ele tem um potencial enorme de impacto", conclui.

