Hana Kolodny encara personagem histórica ao lado de veterano no teatro: 'Muita responsabilidade'

Hana Kolodny (30) se prepara para retornar à pele de Lotte na peça Lotte Zweig - A Mulher Silenciada, no próximo dia 6 de junho, no Rio de Janeiro. Com a nova temporada do espetáculo, a atriz retorna a uma faceta artística mais dramática após anos de uma carreira intimamente conectada com o humor. Em entrevista à CARAS Brasil, ela comenta o desafio de encarar uma personagem histórica ao lado do veterano Carlos Vereza (86), que produz, dirige e atua na peça: "Muita responsabilidade", revela.

Papel de impacto

Em 23 de fevereiro de 1942, o escritor austríaco Stefan Zweig e sua esposa, Lotte Zweig, foram encontrados mortos em seu bangalô em Petrópolis. O episódio foi registrado como um suicídio duplo, mas ao longo dos anos surgiram dúvidas. Oitenta anos depois, a possibilidade de que o casal tenha sido vítima do terceiro reich se tornou palpável pelo contexto histórico e conduta das autoridades da época.

Essa reflexão ecoa em cena no espetáculo Lotte Zweig - A Mulher Silenciada, obra escrita, dirigida e protagonizada por Carlos Vereza — com Hana Kolodny no papel central da mulher silenciada. “A Lotte é um processo, tanto que em cada sessão descubro mais dela. Tive que mergulhar, mudar as músicas que eu ouvia e ouvir as músicas dela, usar as roupas dela. Assistir muitos filmes da época. E tudo isso é muito externo, né? Ok, ajuda. Mas o essencial foi o trabalho de dentro mesmo", diz Hana.

A atriz lembra que a conexão com o texto veio desde o primeiro momento e, com os ensaios, a personagem passou a fazer parte de si mesma: "A Lotte foi uma coisa subjetiva mesmo, uma coisa meio espiritual, meio que não dá pra tocar. Às vezes, agora, eu toco nela, mas por muito tempo ela estava aqui na minha frente, do meu lado. Muitas vezes ela estava lá em cima e ela foi se aproximando. E agora tenho ela dentro de mim, mas foi um processo", declara.

"Tive que ter muita humildade, ter muita paciência. Tinha vezes que eu falava pro Carlos Vereza: 'Você acha que eu vou conseguir?', e ele dizia: 'Ela tá quase em você, eu sei que você vai conseguir'. E aí, um dia no segundo mês de apresentação, ele me perguntou se ela já estava dentro de mim. 'Tá muito. Agora tá, agora', respondi". A atriz destaca que gostaria de tratar a conexão com o texto de forma racional, mas é difícil não se ligar intimamente à personagem: "Fazer a Lotte é difícil. A cada sessão que faço, ela dói mais em mim. Dói muito, não tem como se distanciar", compartilha.

Entre o riso e o drama

Desde o começo da trajetória artística, Hana viu uma forte veia cômica nascer. O riso acompanhou-a por muito tempo e marcou presença em sua vida pessoal. "Quando comecei a atuar, veio essa veia cômica que eu sempre tive na vida, mas eu não sabia que eu tinha time pra fazer artisticamente. Uma coisa é a gente ser engraçada com pessoas que a gente conhece na vida, outra coisa é você conseguir fazer isso com pessoas que não te conhecem", avalia.

"Vi que dava pra estudar isso e, com 16 anos, eu fiz palhaçaria. Meu professor de teatro disse que eu ia me dar muito bem na palhaçaria. Fui fazer aqui no Rio de Janeiro e participei de várias outras formações, sempre buscando me aperfeiçoar. Isso me ajudou muito com o meu humor", conta.

A artista destaca que a facilidade para fazer humor, além dos estudos, vem da resiliência pela perda. Aos 13 anos, Hana deu adeus à mãe, mas guarda com carinho os bons momentos regados pela alegria. "Ela passou 4 anos muito doente, e a única coisa que fazia ela esquecer um pouco da dor eram os teatrinhos que eu fazia. Então, nasceu disso esse timing, essa necessidade de fazer o outro reagir. Nasceu de eu tranquilizar minha mãe, fazer ela esquecer de tudo e só rir. Agradeço a ela, porque ela sempre dizia 'faz de novo, faz de novo de tal jeito'. Ela acabava me estimulando".

É daí, segundo Hana, que nasceu sua facilidade para o drama que a possibilitou encarnar Lotte. "Sempre falo que um bom humorista é muito bom no drama, porque nasceu do drama, nasceu de alguma coisa assim, de alguma dor. Todo humorista é um deprimido por trás, é uma forma de transformar uma dor em algo que vai ser produtivo", avalia.

Encontro com um mestre

Dividir o palco com Carlos Vereza é, para Hana, uma experiência intensa e de muita responsabilidade. “O Vereza é um gênio. Um maluco, um gênio intelectual. Ele fez a peça de uma maneira que a gente brinca com o psicológico de todo mundo o tempo todo. O tempo todo parece que vai ser uma coisa e é outra. O papel do Vereza nessa peça joga tudo de cabeça pra baixo, dá um nó", compartilha.

Mesmo de gerações muito diferentes, a dupla encontra no espetáculo um ponto de equilíbrio que deu como fruto uma amizade para além dos palcos. "Não vou mentir, a diferença de idade, a diferença de conhecimento implica, porque ele tem uma visão muito 'arcaica', 'antiga', mas que acabou funcionando. Tudo acabou funcionando. Ele fez a peça numa elegância que eu raramente vejo hoje em dia. Fui me jogando e confiando e largando todas as minhas vaidades de lado".

"Confio nele hoje em dia, ele confia muito em mim também. Sou uma das produtoras da peça, peguei a produção. Mas ele foi meu mentor mesmo! E assim, a diferença de idade é mais em coisas pequenas, porque a gente sempre se deu muito bem, tem um senso de humor muito parecido. A gente fica se zoando, que nem pessoas jovens. Ele é uma pessoa jovem por dentro. Então, virou uma amizade mesmo! Visito ele o tempo todo, ele é muito amigo do meu pai, sabe. Virou minha família aqui no Rio", compartilha a artista.

De volta ao palco e ao público

Com o retorno da temporada em junho, Hana celebra a oportunidade de revisitar a personagem — e de compartilhar sua dor e resistência com novos públicos. A atriz chegou a ser indicada ao Prêmio APTR: “Foi um dos dias mais felizes da minha vida, eu chorei muito, um reconhecimento que esperei ter por muito tempo. Ralei muito pra chegar onde eu tô, não foi do nada. Não sou uma influencer que, de repente, foi oferecido um papel, sabe? Eu tô estudando isso, literalmente, metade da minha vida. Comecei quando eu tinha 15 anos, eu tô com 30. E eu tive essa oportunidade com 29 anos", desabafa.

"Eu dizia pra Deus, pro meu pai, pra todo mundo: 'Na hora que me derem oportunidade, não vai ter pra ninguém. Vou dar tudo de mim. A pessoa que me der oportunidade não vai se arrepender'. E olha só, minha primeira peça oficial, indicada ao Prêmio Jovem Talento. Dou meu nome mesmo, é o que amo fazer", destaca. Sem falsa modéstia, Hana celebra o reconhecimento:

"Mereci estar nesse lugar, eu estudei muito, eu me esforço mesmo. Não deixo ponto sem nó, sabe? E aí, veio o reconhecimento de que eu não tava errada. Que todas as minhas decisões de estar aqui, de me ralar, de sofrer, é porque eu tô certa, tô no lugar certo e o que eu tô fazendo é certo. Me veio a confirmação de que eu não sou louca, sabe?".

Para o futuro, a atriz sonha em conquistar um papel na Globo e viver uma vilã que remeta a obras true crimes, tema que a artista gosta de acompanhar no tempo livre. Enquanto a oportunidade não vem, Hana se dedica a levar Lotte aos palcos mais uma vez.

"A cada sessão a gente muda a peça, viu? Está sempre ficando melhor. Nunca é uma sessão igual a outra. Muitas pessoas já assistiram mais de quatro vezes à peça. Vai sempre estar sendo diferente, por isso que elas voltam! Sabem que vão se surpreender de novo", convida.

