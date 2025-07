Famosos prestigiam reestreia da peça “A Coisa” em noite vibrante

Espetáculo de André Dale, George Sauma e Leandro Soares retorna com casa lotada e coquetel refinado no Rio de Janeiro

A reestreia da comédia teatral “A Coisa” movimentou o Teatro Ipanema Rubens Corrêa, no Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira, 3 de julho. A terceira temporada da montagem, que tem sido aclamada por público e crítica, foi marcada por uma plateia repleta de nomes conhecidos do meio artístico, que celebraram com entusiasmo a volta do espetáculo aos palcos.

Idealizado, dirigido e protagonizado por André Dale, George Sauma e Leandro Soares — também autor do texto ao lado de Dale —, “A Coisa” é uma comédia que brinca com os limites entre realidade e ficção. Com uma abordagem metateatral e muito bom humor, o espetáculo reflete sobre o próprio fazer teatral. Um dos destaques da noite foi a execução da canção original “A Coisa em Si”, composta e interpretada por George Sauma, que embalou o encerramento da apresentação e emocionou a plateia.

Elenco recebe convidados ilustres em noite de festa

Logo após os aplausos finais, os atores recepcionaram os convidados no foyer do teatro. Entre os presentes estavam artistas como Monique Alfradique, Lua Blanco, Charles Fricks, Gilberto Gawronski, Angela Rebello, Giuseppe Oristânio, Julia Oristânio e Malu Valle, entre outros nomes que marcaram presença e celebraram o reencontro com o teatro.

O ambiente descontraído e elegante do coquetel reforçou o clima festivo da reestreia.

Terceira temporada segue até agosto

“A Coisa” permanece em cartaz até o dia 3 de agosto, com apresentações sempre às sextas, sábados e domingos, às 20h, no Teatro Ipanema Rubens Corrêa.