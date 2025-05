Fafy Siqueira relembra mudança de carreira com peça sobre palhaços: 'Muito da minha vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, Fafy Siqueira revela conexão com personagem e abre intimidade ao falar sobre relacionamento de nove anos com atriz

Fafy Siqueira (70) vive a carismática palhaça Risadinha no espetáculo O Palhaço Tá Sem Graça, que está em São Paulo até o dia seis de julho. Na peça, que mistura humor com o drama de um palhaço deprimido, a artista se conecta com a personagem ao ver na palhacinha o retrato de alguém que se encontrou na profissão. Em entrevista à CARAS Brasil, Fafy relembra mudança de carreira e abre o coração sobre seu relacionamento com a atriz Fernanda Lorenzoni (33): "Muito da minha vida", declara.

Nos palcos como Risadinha

A personagem de Fafy, Risadinha, é uma palhaça lúdica, sensível e determinada a reacender a alegria do seu parceiro de cena, que se encontra afundado na melancolia de um trauma antigo. Para a artista, o percurso da personagem se entrelaça com o seu: “Ela fala porque virou palhaça. Porque pra ele ter virado um palhaço foi ruim, foi um prêmio de consolação. Ela não. Quando se descobriu palhaça, ela fez a vida dela”.

A conexão com Risadinha remete ao momento em que a própria Fafy virou a chave de sua carreira. Conhecida do grande público por seus papéis em comédias e musicais, ela começou nos anos 1970 como cantora de festivais, antes de a vida lhe virar do avesso e empurrá-la ao teatro.

“Meus amigos foram, e eu fiquei. E eu não sabia o que fazer. Então descobri o teatro. Quer dizer, o teatro me descobriu. E mais ainda, o humor. Eu descobri isso. O humor salvou a minha vida", relembra.

Entrega além do teatro

Fafy tem um credo muito claro: fazer apenas o que acredita. “Se estou fazendo, você pode ter certeza de que eu acredito. Posso estar fazendo um musical de 12 milhões de reais, ou posso estar participando de um stand-up de um amigo na esquina. Amo o que faço”, diz. Essa entrega se reflete também nos bastidores da peça, dividindo cena com jovens recém-formados no teatro e no circo: “É puro prazer. É prazer”.

São 50 anos de carreira, sendo 10 dedicados à música e 40 ao teatro musical. Mas é agora, nesta fase da vida, que ela sente reconectar a cantora e a atriz que sempre conviveram dentro dela. Em O Palhaço Tá Sem Graça, ela canta, interpreta e emociona com talento e vulnerabilidade com que se entrega.

Amor fora de cena

É com a mesma autenticidade que Fafy fala de sua vida amorosa. Há nove anos, ela vive um relacionamento com a atriz Fernanda Lorenzoni, e faz questão de dizer em alto e bom som: “Essa é minha esposa, minha esposa, minha esposa. Para que as pessoas saibam. Eu fui uma pessoa preconceituosa durante muito tempo comigo mesma”.

A virada veio na pandemia após um acidente doméstico em que quebrou três costelas. Na época, Fafy recebeu uma ligação da jornalista Patrícia Kogut (61) e decidiu que era hora de parar de esconder. “Eu falei, quer saber? Estou cansada de esconder. Não que eu mentisse, mas eu escondia. Foi a minha namorada. Nossa, e aquilo foi assim... Eu recebi muitas mensagens.”

Hoje, a relação é uma fonte de troca e aprendizado. “A Fernanda é mais ponderada do que eu. Eu sou uma pessoa muito bate-volta. Muitas coisas pergunto pra ela: ‘Você acha que se eu fizesse assim, eu estou certa?’. E ela me pondera. Isso foi um presente que Deus me deu", compartilha.

Fafy ressalta, ainda, a importância de dar visibilidade para relações como a sua: “Acho legal, já que somos pessoas públicas, mostrar para as pessoas, assim como a Lan Lanh e a Nanda Costa mostram, que podemos formar uma família”.

Ao falar da vida e da carreira, Fafy volta sempre ao mesmo ponto: a dignidade. “Faço questão de ser uma pessoa digna. Que cuidei dos meus pais, que cuido dos meus amigos. Que não tive filhos porque a vida realmente não quis me dar. Mas sou digna. E o carinho que recebo do meu público em relação a ter um casamento com dignidade, isso é muito importante", conclui.

