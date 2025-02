Fabio Porchat leva o show 'Histórias do Porchat' para os EUA

Fabio Porchat reúne mais de 1300 pessoas em sessões da turnê Histórias do Porchat em Miami e ainda passará por outras cidades dos EUA

O humorista Fabio Porchat levou sua turbine Histórias do Porchat pela primeira vez para os Estados Unidos. O artista está em Miami, na Flórida, e passará por mais sete cidades norte-americanas nos próximos dias.

Porchat já realizou duas sessões do show em Miami e contou com mais de 1300 pessoas na plateia do Manuel Artime Theather.

A turnê ainda passará por Boston na sexta-feira, 14, Nova York no dia 16, São Francisco no dia 19, Chicago no dia 20, Danbury no dia 21, Orlando no dia 22 e Houston no dia 23 de fevereiro. O espetáculo nos EUA conta com produção do ator e produtor Rodrigo Velloni com Vinicius Precioso.

Durante a temporada no exterior, Fabio Porchat compartilhou vídeos divertidos nas redes sociais. Assista abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio Porchat (@fabioporchat)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio Porchat (@fabioporchat)

