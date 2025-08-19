Ester Jablonski atravessa gerações e retorna aos palcos com força total: 'Aberta a novas ideias'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Ester Jablonski fala sobre retorno aos palcos com Silêncios Claros e os novos desafios na carreira

Ester Jablonski é daquelas artistas que atravessam gerações. Conhecida por apresentar por 26 anos o programa Pequenas Empresas & Grandes Negócios, a atriz também brilhou em novelas como Mulheres Apaixonadas (2003) e A Força do Querer (2017). Agora, ela está de volta aos holofotes com novos desafios.

No audiovisual, Ester integra o elenco da minissérie Praia dos Ossos, dirigida por Andrucha Waddington e produzida pela Conspiração, que narra a vida da socialite Ângela Diniz, assassinada pelo marido. A produção será lançada em breve pela HBO.

Paralelamente, no teatro, Ester celebra a reestreia de seu espetáculo solo Silêncios Claros, em que interpreta contos de Clarice Lispector (1920-1977). A peça voltou aos palcos no dia 8 de agosto e já conquistou novamente a plateia. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a atriz falou sobre a obra, sua carreira e os novos caminhos que deseja trilhar.

A força de Clarice no palco

Questionada sobre o que trouxe de novo para a segunda temporada da peça, Ester não hesita: “Algumas falas da Clarice que funcionam como ecos. Além do fato de que a cada nova temporada o espetáculo renasce com frescor, porque é atemporal, Clarice é atemporal, nunca óbvia, então a cada vez o olhar e a atenção do público me fazem descobrir novas camadas. Por isso costumo chamar este trabalho ‘um Work in Progress’.”

A atriz também revelou como a obra de Lispector a ajuda a lidar com a passagem dos anos: “Clarice e este espetáculo têm me ajudado profundamente a encarar com suavidade e alegria a passagem do tempo, as coisas que não compreendo e que já aceitei que não vou compreender. Há um mistério na vida e nas relações humanas que escapam à nossa compreensão. Clarice tem me ajudado a aceitar isso e a usar isso na arte. Ela fez do seu espanto a matéria-prima da sua arte.”

Rotina artística e bem-estar

Conciliar arte e vida pessoal é parte essencial de sua rotina: “Rotina artística e vida pessoal são complementares, para mim. Assistir a um bom filme, uma peça de teatro, frequentar atividades culturais, sempre que possível unindo a família, fazem parte da rotina artística e da vida pessoal. Agora, o bom mesmo, é passar os finais de semana que não trabalho no mato, na serra, com amigos e minha família. Isso me realimenta.”

Para manter corpo e mente em equilíbrio, Ester não abre mão do movimento: “O trabalho, para mim, é fundamental para minha saúde física e mental. Além, é claro, de uma frequência quase religiosa ao pilates. Estar em cena por cerca de uma hora sozinha, ter de sustentar física e emocionalmente o que se passa ali, necessita de se estar em dia com o corpo e a mente. Todo ator precisa, como disse Hamlet — estar pronto.”

Apoio da família

A atriz também contou que sua família é presença constante na plateia: “Minha família já assistiu várias vezes [Silêncios Claros]. Como é um espetáculo recorrente na minha vida, há várias gerações da família que participam desse processo. E é muito bonito e gratificante ver como eles recebem e como ajudei a colocar a Clarice na vida da família. Ela já é uma parente nossa.”

Projetos futuros e novos desafios

Mesmo após décadas de carreira, Ester garante que continua inquieta e cheia de ideias: “Sou uma pessoa cheia de projetos, aliás, sempre fui. E isso me deixa um pouco desassossegada, até porque a realidade nunca anda na mesma velocidade que a minha cabeça."

"Tenho feito diversos projetos relacionados ao audiovisual como atriz, ainda este ano estreia a série Praia dos Ossos, sobre Ângela Diniz, do qual participei, e uma participação prevista na minissérie da Conspiração baseada no SAMU", pontua.

Ela completa: "Além disso, trabalho com um grupo de terceira idade há vários anos, amador, onde faço adaptações de peças teatrais para leituras dramáticas. Como tenho experiência na apresentação de programas, como foi o caso do Pequenas Empresas, já ministrei mentorias ao estilo de mídia training. Estou sempre aberta para novas ideias.”

Entre os planos, também está a vontade de dar voz a histórias silenciadas: “Gostaria muito de trazer para cena um espetáculo que trata de um silêncio muito importante sobre fatos acontecidos no passado, que marcaram a vida de mulheres imigrantes vindas da Europa no início do século XX. Parte dessa história já tem sido contada, mas gostaria de trazer com repercussões para os dias de hoje. Daniela Pereira de Carvalho está escrevendo para mim este texto.”

Retorno à TV?

Ester está fora das novelas desde A Força do Querer (2017), embora tenha feito uma participação em Verdades Secretas II (2021). Sobre um possível retorno à TV aberta, ela afirma:

“Estou sempre muito aberta a convites, gosto muito de trabalhar na TV em qualquer formato. A experiência de 26 anos no programa Pequenas Empresas & Grandes Negócios foi muito importante para minha vida, sou muito grata a tudo que conquistei a partir dele e o tanto que aprendi com a experiência, como me aproximou do público que até hoje se recorda de mim e me envia mensagens.”

E completa: “Mas o artista precisa sempre de novos desafios. Quem sabe um programa moderno que refletisse o debate e as experiências relacionadas às novas tecnologias, discutir isso do ponto de vista do empreendedorismo, Inteligência Artificial… há muita gente interessante estudando isso, falando sobre o assunto. Acho que falta ainda um direcionamento maior que ajude as pessoas, os diversos nichos a poderem se orientar nestes assuntos.”

