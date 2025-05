Diego Montez celebra oportunidade como diretor: 'Poder de contar histórias'

Em entrevista à CARAS Brasil, Diego Montez destaca diferenças entre atuação e direção e revela conduta especial com elenco de suas produções

Conhecido no meio artístico brasileiro principalmente pelos trabalhos como ator, Diego Montez(35) recentemente fez sua estreia como diretor no musical Bare - Uma Ópera Pop. Com a temporada já encerrada, os planos para o espetáculo voltar aos palcos já estão encaminhados. Em entrevista à CARAS Brasil, Diego celebra a oportunidade como diretor: "Poder de contar histórias", avalia.

Identificação

Ao estrear como diretor na versão brasileira do musical consagrado no exterior, Diego não apenas assumiu um novo desafio, mas reencontrou partes de si no enredo de Bare. Ambientada nos anos 2000, a obra fala sobre amor, fé, sexualidade e saúde mental, temas que tocam diretamente a experiência do artista: "Eu, como garoto que cresceu na igreja, vivi com esses dois universos muito presentes durante minha trajetória", conta.

Para ele, a obra representa uma ponte entre o que ele viveu e o que deseja oferecer aos jovens de hoje. “Sinto que a minha função como artista é entregar para os jovens uma versão da peça que me transformou lá atrás, que me fez me entender, me aceitar muito mais e entrar em paz com a minha espiritualidade", diz o artista, que faz parte da comunidade LGBTQIAP+.

A decisão de manter a narrativa nos anos 2000 foi, segundo ele, essencial para reforçar a potência do texto. “Hoje em dia, graças a Deus, demos passos importantes... Ainda falta muita estrada, mas já temos maior percepção de que nós existimos. A sentença de você ser uma pessoa da comunidade [LGBTQIA+] era muito maior e muito pior", destaca. O peso de ser quem se é aparece como motor de diversas cenas da peça: “As ações que acontecem na história sobre saúde mental, sobre você tentar contar a própria vida... são muito mais pungentes nesse universo".

Confiança e escuta

Mais do que trazer suas vivências para o texto, Diego encarou o processo de direção com um cuidado especial em relação ao elenco. A escolha dos intérpretes se deu não apenas por talento técnico, mas por uma troca afetiva e simbólica: “A gente usou muito dos palcos dos atores para conseguir extrair um resultado que fosse: o quanto esse ator pode emprestar para esse personagem?”.

Ele revela que o trabalho envolveu uma extensa preparação, que passou por estudos, workshops e contextualizações sobre o início dos anos 2000 — década em que a história se passa e em que muitos atores da peça sequer haviam nascido. “Foi feito um trabalho de contextualização sobre a época, a política, o movimento, para que eles conseguissem se envasar melhor, não só estar construindo.”

Essa aproximação entre vida e arte ressoou fortemente em cena: “Todos eles têm histórias que, em algum lugar, se cruzam com os seus personagens. É isso que faz de Bare uma peça tão tocante", declara.

Rompendo ciclos

Ao lado da produtora MoCa, que comanda com a atriz e produtora Gabi Camisotti (26), Diego quis criar um ambiente diferente dos que conheceu como ator. “Nós, como atores, queremos, como direção e como produção, fazer tudo que a gente sempre quis que fizessem com a gente como atores.”

“Dar para esse elenco e para a equipe o maior alicerce possível para que eles se sintam confortáveis e protegidos se tornou prioridade", diz.

O cuidado com os bastidores é, para Diego, parte do próprio espetáculo e o que o norteia na direção: “O que a gente quer, nesse lado de cá, é não fazer nada que a gente já não gostou que fizeram com a gente", conclui.

Sem previsão para o retorno de Bare aos palcos, o diretor se prepara para a estreia de Alice de Cor e Salteado no dia 7 de junho em São Paulo. Dessa vez, o artista protagoniza a cena ao lado de Gabi Camisotti em um ahistória inspirada no clássico Alice no País das Maravilhas.

