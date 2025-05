De volta ao teatro, Vannessa Gerbelli encara nova fase na relação com o filho: 'Me situa'

Em cartaz com a peça Cala a Boca e me Beija, Vannessa Gerbelli também conta à CARAS Brasil sobre os bastidores e reforça vontade de voltar à TV

Em cartaz com Cala a Boca e me Beija, Vannessa Gerbelli (51) volta aos palcos e empresta sua vitalidade e a "vibe de mandona" para Socorro, maquiadora irreverente e afiada. Para além da personagem, ela encara uma nova fase da maternidade, com os 18 anos do filho, Tito.

"Maternidade é sempre doação e eu me realizo nela", começa Vannessa Gerbelli , em entrevista à CARAS Brasil. "Fico muito feliz pelas novas trocas com meu filho. Ele me situa melhor na contemporaneidade."

A chegada da maioridade para o herdeiro, fruto da antiga relação com o diretor Vinícius Coimbra (53), traz à tona sua relação com a passagem do tempo —e a pressão estética que as mulheres são submetidas no meio da atuação. A atriz diz enxergar mudanças e explica que gosta do universo da beleza, assim como sua personagem.

"A situação está melhorando, com uma nova forma mais inclusiva de pensar. Eu tento melhorar aqui e ali, com novos tratamentos, tecnologias, isso eu tenho ao meu alcance e é um privilégio. Não faço por cobrança, faço porque gosto do resultado e uso com moderação", afirma.

Na comédia romântica, a maquiadora Socorro passa por uma crise no casamento com o diretor Ronaldo (Charles Myara) e, então, recebem uma visita inusitada que dará uma nova perspectiva ao casal. Com novos projetos na manga após o espetáculo, Gerbelli não descarta a possibilidade de voltar às telinhas. "Gosto de atuar para a TV, tenho vontade de voltar, uma hora acontece."

Nascida em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Vannessa Gerbelli é atriz e escritora. Iniciou sua carreira no teatro amador e logo migrou para a televisão, sendo destaque em produções como O Cravo e a Rosa, Cabocla e Mulheres Apaixonadas. Abaixo, ela detalha seu trabalho em Cala a Boca e me Beija, sua relação com a internet e fala sobre novos projetos. Confira trechos editados da convesa.

Como está sendo retornar aos palcos do teatro com Cala a Boca e me Beija?

Divertidíssimo, produção e direção carinhosos, talentosos e tudo entre amigos, nem me sinto trabalhando.

Você divide o protagonismo da peça com Charles Myara, e está sendo dirigida pela primeira vez por Ernesto Piccolo. Como é trabalhar com esses artistas?

São incríveis. Eu e Neco já estamos planejando um novo espetáculo depois desse, paixão total. Charles, um parceirão. Super comprometido e generoso.

Como foi a construção de sua personagem, a maquiadora Socorro? Teve algo que você emprestou para ela?

Emprestei minha vitalidade, meu humor e minha vibe mandona!

Qual a importância de falar sobre relacionamentos amorosos de uma forma divertida e envolvente?

Casamento não é fácil, né? Qualquer obra que faça os casais se reconhecerem e se levarem menos a sério é bem- vinda…

Agora, falando sobre redes sociais, você compartilha reflexões e trabalhos com os fãs e seguidores. Qual sua relação com elas?

As redes se tornaram uma exigência para a maioria dos profissionais, é uma marca desse tempo em que estamos vivendo, de misturar vida privada com a vida pública, de ter uma identidade na internet. Eu busquei o que me pareceu mais espontâneo, que são os meus 'insights'… eu não conseguiria fazer qualquer coisa só porque está na moda.

Você tem novos projetos que possa nos contar?

Tenho dois textos escritos por mim que pretendo montar. E também o projeto de um programa para a internet.

