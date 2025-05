Dadá Coelho relembra amizade com Jô Soares: 'Me deu tudo, me devolveu a vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, a comediante e atriz Dadá Coelho resgata amizade com Jô Soares e compartilha presente do apresentador que guarda até hoje

Dadá Coelho (52) é dona de uma carreira marcada pelo humor e não esconde a paixão pelo gênero. Apesar de muitos trabalhos no currículo, a comediante destaca que o verdadeiro sucesso veio após entrevista no Programa do Jô. Em entrevista à CARAS Brasil, Dada relembra o momento e a amizade com Jô Soares (1938-2022): "Me deu tudo, me devolveu a vida", declara.

Amizade transformadora

Comediante, atriz e roteirista, Dadá Coelho é dessas artistas que desenham o próprio caminho com coragem e talento — e em meio a uma trajetória marcada pelo humor ácido, crítica social e afeto, há um nome que se destaca como farol: Jô Soares.

Ainda distante da época dos virais que hoje vivemos com a internet, foi após uma entrevista no Programa do Jô que a carreira de Dadá ganhou outra dimensão. “Naquela época não tinha essa coisa de viralizar, não era tão forte a coisa da internet, mas quando eu fui lá com aquela entrevista, me deu o regra e o compasso”, relembra. “Sou muito agradecida a ele", diz sem hesitar.

A gratidão é tamanha que Dadá guarda até hoje uma medalha que recebeu do apresentador — e que se tornou parte de um ritual: “Ele me deu uma medalha de São Genésio, que é o protetor dos comediantes. E toda vez que subo no palco, eu faço uma oração”, conta. Ela recita com reverência: “Meu querido São Genésio, você que foi convertido durante o espetáculo, que ridicularizava Jesus... Iluminado como Saulo, a caminho de Damasco, interceda por seus colegas atores diante de Deus para que nós interpretemos os nossos papéis com perfeição e assim possamos ajudar aqueles que nos assistem a melhor compreender os seus próprios papéis na vida".

A conexão com Jô é tamanha que, mesmo após sua partida, Dadá ainda conjuga os verbos no presente ao falar do artista. “Ele era, não, ele é. Às vezes, até me pego proferindo o verbo ainda no presente". No fundo, ele nunca saiu de cena: “Hoje ele mora dentro de mim, num lugar meio da minha mãe também, sabe? Do afeto, do respeito, da gratidão".

Humor como transformação

Educada por uma mãe engraçadíssima, Dadá aprendeu cedo que o humor não é só piada, mas um caminho para se encontrar. “Minha maior chave do humor mesmo é a minha família. Minha mãe, que era uma mulher muito engraçada, né? Acho que o humor é isso.”

E na forte conexão com o humor, ela destaca que fazer graça tem limites: “Hoje em dia, a gente está vendo que não se pode mais brincar com as minorias, porque tem coisa que não é mais engraçada, você só está ofendendo. Você não pode fazer chacota do gay, da mulher trans, do nordestino, do pobre. Não é engraçado”, enfatiza. Para Dadá, humor com propósito não é sobre zombar, e sim refletir. Ela revela, por exemplo, que gosta de usar a comédia para contar suas próprias histórias.

Reinvenção

Um desses momentos de brincar com a própria história nasceu após a perda da mãe. Durante a pandemia, Dadá viveu esse luto doloroso e, ao preparar cuscuz, ela transformou dor em arte. “Minha mãe me deu uma cuscuzeira antes de morrer. E aí, toda vez que eu fazia um cuscuz, era como se eu acendesse uma vela pra minha mãe", conta.

Foi assim que nasceu Cuscuz na Mão, espetáculo que começou improvisado na cozinha de casa e hoje está no Globoplay — sendo o primeiro solo de comédia feito por uma mulher no streaming da Globo. E Dadá não parou por aí: levou o show a Portugal, vendeu o espetáculo para empresas, pagou boletos, sobreviveu. “Na pandemia, eu não sabia como pagar os boletos, um dia liguei a câmera e comecei a fazer um cuscuz na cozinha", lembra.

Poder nas palavras

Mesmo com tantos palcos e holofotes, Dadá se ancora onde tudo começa: o texto. “Tudo é o texto, cara. Não adianta a gente ficar sem um texto, você não tem nada. O texto é o espírito que te leva para as coisas.”

Essa relação vem de longe — do tempo em que fazia diários, rabiscava cadernos e cursava comunicação na Universidade Federal do Maranhão. “Pouca gente sabe, mas eu sou alfabetizada! Digo que sou deformada em jornalismo", brinca.

Essa habilidade com as palavras já lhe rendeu roteiros afiados como Vende-se usado, proibido para menoresde 18cm e Ali Dadá e as 40 Confissões. Mas é no fazer contínuo que ela se firma: “Eu tô sempre produzindo porque não adianta! Do céu só cai avião. E cocô de pombo também, né?”, conclui de bom humor.

